Levelezős módon „járta” be a világot

Bár a tanév már másfél hónapja befejeződött, érkezik hozzánk tanulmányi hír most is. Mivel országos sikerről szól, nem illik elhallgatni, hiszen megyénk hírnevét is öregbíti.

Lőrincz Ferenc, a máriapócsi Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. a osztályos tanulója a 2016/2017-es tanév végén a Hebe Kft. meghirdette országos versenyen ért el nagyszerű eredményt. A gödöllői székhellyel működő oktatási cég nevéhez országos levelezőversenyek fűződnek, minden tanévben több ezer diák méri össze tudását hat tantárgyból. A „Világjáró” elnevezésű földrajzverseny öt fordulóból állt, s végül a dobogós helyezésektől minimális ponttal lemaradva a leendő hetedikes diák az előkelő 5. helyet szerezte meg. A felkészítő tanára Nagyné Béres Andrea volt.

KM

