Lezárult az európai közlekedési szolgáltatások mobilfizetési projektje

A közlemény szerint a Mobinettel a már működő mobilitási rendszerek egységes mobilfizetést tesznek lehetővé, ezáltal bővül az Európai Unió határokon átnyúló, átjárható szolgáltatásainak köre.

Hozzátették, hogy a 2012-ben indult projektben a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. olyan tapasztalatokat szerzett, amelyeket az európai uniós finanszírozású LinkingDanube, valamint a V4 Smart platformban is kamatoztatni tud majd. A társaság szerint a kényelmes, készpénzkímélő szolgáltatások iránti nemzetközi igényt jelzi, hogy a fejlesztés során új viszonteladói partnereket is szereztek. Kiemelték, hogy a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a jövőben az EU-n kívül is egységesen használható szolgáltatásokat kíván fejleszteni.

A közlemény szerint az állami tulajdonú magyar szolgáltató konzorciumi partnerként, több éves sikeres gyakorlattal és tapasztalattal vett részt az Európai Bizottság társfinanszírozott projektjében. Felidézték, hogy a társaság által indított nemzeti mobilfizetési rendszer Magyarországon már 2014 júliusa óta biztosítja a hozzáférést az EU autópályamatrica- és parkolási rendszeréhez – tették hozzá.

