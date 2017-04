LMP-sajtótájékoztató: A Kárpát-medence rendelkezik annyi természeti erőforrással, hogy az emberek jól éljenek

– Ha a paksi bővítés – amely nem csak a számok tükrében ésszerűtlen, de gazdasági értelemben is káros – megvalósulna, annak minden magyar település, így Nyíregyháza is a vesztese lenne – mondta el szerdai sajtótájékoztatóján Sallai Róbert Benedek, a párt országgyűlési képviselője. – Európában már rendelkezésre állnak azok a megújuló energiára építő technológiák, amelyek alkalmasak arra, hogy kielégítsék az élet és a gazdaság számtalan területének az energiaigényét. Amit Paksra költ az ország, az a pénz elegendő lenne a települések, a családok energiafüggetlenségének a megteremtésére. Ráadásul ebben a megyében, ahol az egy főre eső GDP és az átlagkereset adatai is a legrosszabbak, még nagyobb szükség lenne egy decentralizált fejlesztésre, ami nem mások profitját növeli, hanem a helyi gazdaságot fejleszti – fogalmazott a képviselő. Cselószki Tamás megyei elnök ehhez annyit tett még hozzá, hogy a 20 év múlva megtérülő Paks II. ügye nem lefutott ügy, s érdemes társadalmi vitát kezdeményezni arról, hogy szüksége van-e rá az országnak.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA