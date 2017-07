Logisztikai központtal segítenék a gazdaságot

A nyírbélteki önkormányzat is pályázott a helyi gazdaság fejlesztésére, s elnyert közel 235 millió forintot. A település vezetése az elnyert támogatással agrárlogisztikai központot szeretne kialakítani, amelynek része lenne többek között egy felvásárlótelep, egy mérlegház, valamint épülnének irodák is. Az elképzelések szerint innen koordinálnák azt a gazdálkodást, amelyet az önkormányzat 711 hektár nagyságú területén folytatnak helyi bérlők és a mezőgazdasági programban részt vevő közmunkások. Nyírbélteknek határon átnyúló mezőgazdasági kapcsolatai is vannak három partiumi testvértelepüléssel, Erdőddel, Érmihályfalvával és Krasznabéltekkel.

KM

