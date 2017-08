Lökés a nyelvvizsgáknak: az első sikeres vizsga díját visszafizetik

A nyelvvizsga díjának visszatérítése várhatóan motiválja azokat a fiatalokat is, akik bár tanultak és beszélnek nyelvet, valamilyen oknál fogva nem szereztek erről bizonyítványt. A 2016-os Magyar Ifjúság Kutatás adatai alapján a fiatalok jóval nagyobb arányban vallják azt magukról, hogy megfelelő szintű nyelvismerettel rendelkeznek, mint amennyien nyelvvizsgát is tettek. Az összes fiatal 73 százaléka állítja, hogy beszél valamilyen idegen nyelvet, ez az arány erős emelkedést mutat az előző adatfelvételekhez képest. Az idegennyelvtudás ilyen mértékű növekedése azonban nem tükröződik a nyelvvizsgával rendelkezők arányában, amely 2012-höz képest változatlan: a fiatalok 31 százalékának van valamilyen szintű nyelvvizsgája legalább egy idegen nyelvből – olvasható a közleményben.

Nem új keletű probléma

– Nem csak három éves, attól régebbi probléma, hogy diplomák ezreit őrzik az egyetemeken, főiskolákon, mert a nyelvvizsga bizonyítvány hiányában nem adhatják ki azokat a végzett hallgatóknak – fogalmazott Császár Zoltán.

A nyíregyházi ILS Nyelviskola kommunikációs vezetője megkeresésünkre elmondta: ők kevéssé érzékelik, hogy már végzett főiskolások, egyetemisták a diplomáért ülnének be hozzájuk az „iskolapadba”, legtöbb diákjuk középiskolás, akik előre gondolkodva már úgy készülnek, hogy mire felvételizni fognak egy, esetenként két nyelvből is nyelvvizsgájuk legyen.

Császár Zoltán büszke arra, hogy náluk az elsőre sikeresen vizsgázók aránya meghaladja a 95 százalékot. Az igazgató arra is figyelmeztet, hogy a „fapados”, rövidtávon olcsóbbnak tűnő megoldások sajnos gyakran nem visznek el a célig. Érdemes az ár mellett más lényeges szempontokat is figyelembe venni. Egy minőségi oktatáshoz kapcsolódó ár gyorsabban megtérül, ha figyelembe vesszük, hogy nem kell újra és újra nekivágni a nyelvvizsgának. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező nyelvoktatási szakemberként azt mondja, fontos, hogy időben, 6. vagy 7. osztályban elkezdődjön a céltudatosabb nyelvtanulás, ha időben szeretné valaki a nyelvvizsgát a kezébe kapni. Természetesen ettől korábban is lehet bátran nyelvet tanulni, de a nyelvvizsga irányába terelni a tanulás folyamát életkori sajátosságok miatt elegendő ebben a korban, figyelembe véve az egyéni különbségeket is. Tanácsként fogalmazta meg mindazoknak, akik még nem vehették a kezükbe a diplomájukat, hogy amennyiben korábban már tanultak nyelvet, kezdjék a folyamatot egy szakszerű, előzetes tudásszint-felméréssel. Ne kezdjék újra teljesen az elejéről, mert a korábbi, elhalványultnak tűnő tudás a tanulás folyamán részben visszatérhet, a korábban tanultak előhívhatóak. Egy alapos szintfelmérés pontosan megmutatja, honnan érdemes folytatniuk.

Császár Zoltán hozzátette: az mindenképp jó hír, hogy az állam a nyelvvizsga nélkülieket továbbra is segíti, hiszen az első sikeres vizsga jövő év elejétől ingyenes lehet a 35 évesnél fiatalabbaknak.

Jól felkészít a vizsgára

Gelegonya Dóra a Zelk Zoltán Általános Angol-Német Kéttannyelvű Iskola tanulója, szeptemberben kezdi a nyolcadik osztályt. – Jövő tavasszal szeretnék középfokú vizsgát tenni németből, emiatt nagyon örülök, hogy a sikeres vizsga esetén visszakaphatjuk a vizsgadíjat. A Zelkben erős a német képzés, a heti nyolc nyelvóra jól felkészít a középfokú nyelvvizsgára, jó példa erre, hogy a most ballagók közül jó páran letették már a német vizsgát – mondta Dóra, aki éppen az államalapítás ünnepén töltötte be a 14. születésnapját.

Nyíregyházi Egyetem

A Nyíregyházi Egyetemen 2017-ben 938 hallgató zárta sikeresen a záróvizsgáját, közülük 637-en vehették át diplomájukat. – A nyelvvizsga hiánya miatt a korábbi években hasonló arányban nem kaptak diplomát a hallgatók, ugyanakkor számuk csökken.

Intézményünk e téren, a nyelvtudásuk fejlesztésében is segíti a hallgatókat, így a Nyíregyházi Egyetem által kínált idegen nyelvi képzések, tanfolyamok, a diplomamentő program, illetve a külföldi Erasmus ösztöndíjak adta nyelvi tapasztalatszerzés lehetőségeivel is egyre több hallgató él, talán ennek is köszönhető, hogy a nyelvvizsga hiánya miatt egyre kevesebb oklevél marad az intézményben – tájékoztatta lapunkat Béres Tamás.

Gondosan elzárva tartják

– Több mint öt éve államvizsgáztam, de a diplomaosztón csak vendégként vehettem részt. Az oklevelemet azóta is gondosan elzárva tartják a ma már Nyíregyházi Egyetemen. Bevallom, eleinte nem volt rá pénzem, úgy voltam vele, hogy ha elkezdek dolgozni, összespórolok egy intenzív angol kurzusra és a vizsgára. Amikor meg már az anyagiak nem jelentettek volna gondot, az időhiány és némi lustaság akadályozott meg abban, hogy megszerezzem a középfokú C-met. A munkahelyemen nincs szükség a nyelvtudást igazoló papírra, annyira meg beszélek angolul, hogy megértessem magam a külföldi kollégákkal és a hozzánk érkező vendégekkel – árulta el érdeklődésünkre Kitti, aki szerint lökést adhat a vele egy cipőben járóknak, hogy az állam visszafizeti a vizsgadíjat, ha sikerül a szóbeli és az írásbeli.

