Londoni merénylet – Új biztonsági protokoll lép életbe Olaszországban a londoni merénylet miatt

Marco Minniti belügyminiszter bejelentette, hogy a biztonsági készültség fokozatát nem módosítják. Ez továbbra is kiemelt marad, ennél magasabb szintre csak akkor emelkedhet, ha a terrortámadást Olaszország területén követik el.

A nemzetbiztonsági tanács (C.A.R.A) vasárnap esti tanácskozásán Minniti mellett Franco Gabrieli országos rendőrparancsnok, valamint a titkosszolgálatok képviselői is részt vettek.

A hatóságok új biztonsági protokollon dolgoznak: az intézkedések között szerepel, hogy az idegenforgalmi szempontból kiemelt helyszíneken, például a leglátogatottabb tengerparti üdülőhelyeken teljesen lezárják a járműforgalom elől az utcákat és a tereket. Kiemelt figyelem kíséri az Olaszországban nyáron egymást követő mintegy 1700 koncertet, fesztivált és más tömeges programot.

Változtatnak az eddigi biztonsági gyakorlaton, és nem csak a rendezvények helyszínét zárják le, hanem ezek szélesebb környékét is, több, egymást követő ponton ellenőrizve az érkezőket, koncentrikus biztonsági kapukon keresztül, ahogyan ez már például a Vatikánnál is működik. A belügyminisztérium közlése szerint újabb helyszíneken állítanak fel mobil, vagyis akármikor elmozdítható úttorlaszokat, ahogyan ezt már a római Colosseumnál is alkalmazzák.

Marco Minniti a Corriere della Sera című olasz napilapnak elmondta, hogy a manchesteri koncerten végrehajtott merénylet után az olasz hatóságok egyeztettek a hasonló olaszországi rendezvények szervezőivel. Ennek értelmében a koncerteken a nézőket segítő dolgozók munkájának koordinálásában a helyi rendőrség is részt vesz. Ezen kívül a koncertszervezőknek megfelelő technológiát kell biztosítaniuk az esetleges merénylők kiszűrésére.

Az olasz belügyminiszter kihívásnak Vasco Rossi rockénekes július elsejei koncertjét nevezte, amelyre egyetlen estén 220 ezer embert várnak Modenába. Marco Minniti hangsúlyozta, hogy senkinek sem szabad félnie vagy lemondania a koncerten való részvételt.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA