Madár is beszállt bunyózni Nyíregyházán

Madarat fogtak a a nyíregyházi Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnáziumban. Az intézmény galamblelkű nebulói Erdei Zsolt (becenevén ugyebár Madár…) profi félnehézsúlyú és cirkálósúlyú világbajnokkal, olimpiai bronzérmessel, a Magyar Ökölvívó-szövetség frissen kinevezett elnökével találkozhattak. A program részeként Barkóczi László edző irányításával, a Dávid SC ifjú bunyósai tartottak bemutatót, a korábbi klasszis pedig nem csak nézelődött, stílszerűen beszállt a kötelek közé.

– Barkóczi László meghívására érkeztem, akit a barátomnak vallhatok és még bokszoltunk egymás ellen – világította meg látogatásának apropóját Erdei Zsolt. – Természetesen mindez jó alkalom arra, hogy személyesen próbáljam motiválni a gyerekeket, megszerettetni velük a sportot, főként, persze az ökölvívást. Április elsejétől vagyok a szövetség elnöke, többek közt az ilyen felkérések elfogadását is kötelességemnek érzem. A feladat számomra is új, egyben óriási kihívás, felelősség, de talán nem vagyok buta ember, bele fogok rázódni. Ne várja senki, hogy máról holnapra megváltsam a világot, a szakmai oldalt nyilván átlátom, a munkakör azonban ennél jóval összetettebb. Éppen ezért olyan brigáddal szeretnél dolgozni, amelynek tagjai a menedzselési részben is jártasak. Az országban kevés a bunyós, leginkább a 19-20 éves korosztályban nagy a lemorzsolódás, őket szeretnék „megfogni”, remélhetőleg az ilyen alkalmak is hozzájárulnak ehhez.

KM-KT

