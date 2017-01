Madárnak nézték…

A nyugdíjas asszony úgy gondolta, kapva kap a „vissza nem térő” alkalmon, rendelt is telefonon tizenötöt. Hipp-hopp le is szállították a szárnyasokat, akik gyorsan meg is duplázódtak: a „tyúkkupec” arra kérte a hölgyet, hadd hagyjon még nála tizenötöt, a vevő nemsokára ott lesz értük. A naiv asszony – ezt ő maga ismerte be nekem – kifizette mind a harminc tojó árát, majd türelmesen várakozott, ám a tyúkokért nem jött senki. De ez még semmi: az egyik szárnyas másnapra elpusztult, a többi pedig, írd és mondd, összesen négy tojást volt képes magából „kiizzadni” azóta! A megvezetett asszony járt a rendőrségen is, ám nem kecsegtették sok jóval. A beszélgetés végén az üzleten harmincezer forintot bukó nyugdíjas néni megköszönte, hogy meghallgattam, mint mondta, valakinek legalább kiönthette a lelkét…

Rohanó, egyre örültebb világunkban sok aljassággal szembesülünk nap mint nap, de közülük is az élre kívánkozik az, mikor idős, kiszolgáltatott embereken húz hasznot valaki.

– Tarnavölgyi Gergely –

