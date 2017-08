Magasra tette a mércét a szibériai tánccsoport

Este fél nyolctól fesztiválnyitó gálaműsor kezdődik a városháza előtt, majd 21 órától a Cimbaliband ad koncertet.

– Arra buzdítok mindenkit, hogy jöjjenek minél többen, mert nem sűrűn láthatunk portugál, orosz vagy éppen tajvani néptáncosokat Nyíregyházán – jegyezte meg kedvcsináló gyanánt dr. Ulrich Attila alpolgármester.

A főtéren sokan elférnek, a belépőjegyes előadások viszont csak korlátozott számban. Ezért a szervezők azt javasolják, hogy időben keljenek útra azok a nézők is, akik nem elővételben vásárolták meg a jegyeiket.

– Csütörtökön este nyolctól a szabadtéri színpadon a Világok táncát Ázsia és Európa kiváló táncosai mutatják be. Köztük például a novoszibirszkiek is, akik látványosan, magasra ugorva adják elő szibériai, stilizált produkciójukat, amely balettes alapokra épül – fogalmazott Demarcsek György fesztiváligazgató. Pénteken 18 órától a Váci Mihály Kulturális Központba várják az Határtalanul elnevezésű műsorra kíváncsiakat – az élmény is határtalannak ígérkezik. Augusztus 20-án 17 órakor kezdődik az ünnepi műsor a Kossuth téren, ahol a fesztiválzáró gálaműsort követően tűzijátékban lehet gyönyörködni. Minden együttessel érkeznek zenészek, akik közösen húzzák el a fesztivál himnuszát.

– Ladányi Tóth Lajos –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA