Magocsa János és a KZ Invest Kupa

A vele készült interjút olvashatják: Aki kérdez Hajósi Miklós, aki válaszol Magocsa János.

Kedves János! Mit jelent önnek ez a futam?



– Részben emlék, részben pedig egy nagyon jó kikapcsolódásnak tartom, ahol felszabadultan, ki-ki tudása szerint próbálhatja jobb és még jobb autóját

Mindig valami érdekes Oldtimer autóval jelenik meg kedves János, amivel körbe megy a pályán, most milyen autóval jön?



– Most egy BMW 1502-es 1970-es évjáratú autóval szeretnénk az előfutamot teljesíteni

Mit adnak önnek ezek az autócsodák? Versenyzik-e velük?

– Csak próbálok versenyezni, de sajnos nem vagyok nagyon ügyes benne, de szórakozást, kikapcsolódást mindenképpen biztosítanak számomra

Mit szeret bennük és mióta foglalkozik velük?



– Régóta foglalkozom ezekkel az öreg járművekkel, és a versenyautókkal, de magasabb színvonalon csak néhány éve. Mióta lehetőségünk van külön műhelyt foglalkoztatni ezeknek az autóknak a restaurálásával, javításával azóta gyári minőségű felújításokkal és jó állapotú versenyautókkal büszkélkedhetünk

Többféle pálya kialakítás volt eddig látható a nyíregyházi autópiac területén megrendezésre került versenyeken. Önnek és a kocsiknak milyen kialakítású pálya jön be jobban és miért?



– Gyakorlatilag a technikás sok kanyarral, és széles forduló ívekkel rendelkező pályát szeretem a legjobban

Anno a sorozat neve Magisz Kupa volt, de most is támogatóként van jelen. (BMW-t lehet nyerni egy hétvégi használatra). Erről beszélne a portál olvasóknak többet, hogy miért is érdemes kilátogatni erre a rendezvényre augusztus 20-án?

– Egyrészt, mert nézői szemmel is érdekes versenyre lehet számítani és látványos futamokra. E mellett jelen vannak fejlett technikával rendelkező versenyautók, amelyek a nem szakértők részére is érdekes élményt jelentenek. Van egy nagyon jó hangulata az egész rendezvénynek, amelyet a szervezők versenyzők és nézők együttese tesz különlegessé! Ezen kívül csak ráadás a „nyeremény” BMW.

Csodáljuk meg közösen Magocsa János BMW 1502-es Oldtimer autóját a nyíregyházi autópiac területén augusztus 20-án!

– Hajósi Miklós –

