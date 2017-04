Magosi győzelemmel ébredt fel a hosszúra nyúlt téli álomból

Miként tavaly­előtt, szombaton is Magosi Norbert nyerte a salakmotoros egyéni bajnokság nagyhalászi nyitófordulóját. A Speedway Club Gyula SE színeiben indult motoros az első futamában peches volt, utána viszont valamennyi etapját biztosan nyerve végzett az élen.

– Az első futamomban is jól ment minden az utolsó körig, itt azonban elfogyott az erő a motoromban, így sajnos nem tudtam célba érni. Különösebben nem idegesítettem magam, hiszen a technikai sportágakban előfordul ilyen, inkább a többi, még előttem lévő futamokra összpontosítottam – kezdte visszapillantását a szezon nyitányára a remek vaspapucsos.

Ismét fehér sisakban

Jól koncentrált, hiszen következő fellépésén, a negyedik futamban a nagy riválissal, a debreceni Tabaka Józseffel került össze és legyőzte. A finálé első startja után a szlovák Patrik Burik bukott, az új startot pedig már remekül kapta el Magosi, így riválisai csak a hátát láthatták… Érdekesség, hogy két éve szintén fehér sisakban motorozva végzett az élen.

– Az első startot valóban a német srác kapta el jobban, aztán jobbra húzódott, emiatt Tabaka, majd én is, a szlovák srác pedig nem tudom, melyik filmet nézte, de felbukott. Úgy vélem, a második helyről startolva is nyerni tudtam volna, mert nagyon jól eltaláltuk a beállításokat. Az új start már jobb volt, és szerintem biztosan nyertem. Az, hogy tavalyelőtt is fehér sisakban fináléztam, nem is ugrott be. Egyébként nem a formám, hanem a beállítások döntöttek…

Egyedül sokkal nehezebb…

– Kicsit később ébredtem a téli álmomból, sajnos az idén talán hétszer motoroztam, ebből három volt verseny, a többi tesztelés, ám egyedül motorozni teljesen más, mint versenyen – így Magosi.

A bajnoki rajt eredménye volt hivatott eldönteni, hogy melyik két magyar versenyző indulhat a május elsejei Európa-bajnoki elődöntőn, amelynek ismét a Nagyhalász Speedway Ring ad majd otthont.

Kemény hét lesz

Mivel Benkő Roland bukott és megsérült, így Magosi Norbert és Tabaka József vág majd neki a nemzetközi megmérettetésnek. Nagyhalászban Magosi Norbert a 3-as, Tabaka József a 7-es startszámmal fog indulni. Az a hét kemény lesz mindkét magyar versenyzőnek. Május első napja hétfőre esik, akkor Nagyhalászban szórják majd a salakot, azon a héten szombaton pedig világbajnoki selejtezőn. Ezek közül Magosi a szlovákiai Zsarnócán, Tabaka az olaszországi Lonigóban próbálkozhat majd. Ezek a versenyek a május elsejei hét végén lesznek.

