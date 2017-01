Magukra hagyják, lepasszolják szüleiket a mai fiatalok?

Én nem így tettem. Láttam őket, milyen odaadással gondozták egykor a nagyszüleimet, én is így tettem velük, amikor eljött az ideje. Tanyán születtem, pásztorkunyhóban nőttem fel. Bár az iskolában jó tanuló voltam, csak hat osztályt végeztem, majd katonai pályára kerültem, mert a szüleim nem tudtak taníttatni. Ott is megálltam a helyem, magas rendfokozatot értem el, komoly beosztásba kerültem. Amikor azonban láttam, hogy szüleim már törődésre szorulnak, kértem a leszerelésemet, hozzájuk költöztem, és a párommal közösen gondoztuk őket. Nem szégyelltem a munkát, kertészkedtünk, szerényen éltünk. Végül a külhonban élő rokonaimhoz költöztünk, gyermekeink ott gondoznak bennünket. Kedves fiatalok, így is lehet cselekedni! Meggyőződésem, hogy ha az időseket kiszakítják a régi, megszokott otthonukból és idegenekre bízzák őket, az nagy lelki sérülést okoz nekik.

– Hansági András –

