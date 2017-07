Magyar Nagydíj – Ricciardo és Verstappen is dobogóra állna a Hungaroringen

A két versenyző a mogyoródi pályán tartott csütörtöki kerekasztal-beszélgetésen mondta elmondta, hogy azok a fejlesztések, amelyeket a csapat az elmúlt két hétben külön erre a futamra végzett el, várakozásaik szerint lehetővé teszik, hogy vasárnap a pódiumra álljanak.

“Elsősorban aerodinamikai módosításokkal készültünk a Hungaroringre, a motoron most nem változtattunk, de ezen a pályán mindig is gyorsak voltunk, úgyhogy ennek most is így kell lennie” – jelentette ki a 28 éves Ricciardo, és hozzátette: lehetséges, hogy a Mercedes Magyarországon is gyorsabb lesz az egész mezőnynél, a Red Bull viszont ideális esetben a Ferrarival küzdhet a pozíciókért.

Kiderült az is, hogy az ausztrál pilótának a magyar helyszínen a kürtős kalács a kedvenc étele, ugyanakkor ezt csak a verseny után fogyaszthatja.

Ricciardo a vizes világbajnokságon szereplő ausztrál úszóknak azt üzente, ne egyenek túl sokat, mert a magyar ételek nagyon finomak, de egyben “nehezek” is.

A 19 esztendős Verstappen kiemelte, hogy a Hungaroringen általában sok minden történik a pályán egy verseny alatt, ezért is van okuk bízni a jó eredményben. Azzal ugyanakkor nem értett egyet, hogy az idén Magyarországon lesz a legnagyobb esélyük a dobogóért küzdeni, a szingapúri pályát is megfelelőnek tartja erre.

Verstappen a nyugodt szóval jellemezte önmagát, és kitért arra, hogy nem zavarja a mások által ráragasztott “Mad Max”, vagyis “Őrült Max” becenév, mert egyáltalán nem tartja magát ilyennek.

A 32. Forma-1-es Magyar Nagydíj pénteken a szabadedzésekkel kezdődik, az időmérőt szombaton 14 órakor, a 70 körös futamot pedig vasárnap ugyanebben az időpontban rendezik.

A hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti.

– MTI –

