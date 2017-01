Majdnem hollywoodi a történet

Ennyi edzőváltás máskor egy szezonra sem jut a férfi élvonalban, mint amennyi az elmúlt napokban bekövetkezett. És bár a nyíregyházi férficsapat 13 év eltelte után nem tagja az NB I A csoport mezőnyének, az egyik csere nagyon is köthető a szabolcsi megyeszékhelyhez: a MAFC vezetőedzője ugyanis a Nyíregyházáról indult, mindössze 25 esztendős, a csapatnál addig a másodedzői teendőket ellátó Jakab Máté lett.

Amikor a női 3X3 válogatott Európa-bajnoki címe kapcsán (a másodedzői teendőket látta el a Bukarestben győztes csapatnál) a nyár végén írtunk a fiatalemberről, akkor ő már előrevetítette a cserét, mondván az eredeti megállapodás úgy szólt, hogy az új esztendő elején helyet cserélnek az addigi vezetőedző Garai Péterrel. A váltás szép csendben történt meg, a szombati, Kaposvár elleni mérkőzésen már Jakab Máté irányította a műegyetemistákat. Nem kizárt, hogy a sportág magyarországi történetében minden idők legfiatalabb vezetőedzőjeként.

– Valóban így terveztük, hogy a januári folytatásra veszem át az irányítást, és a karácsony körüli időszak lehetőséget is adott erre – mondta a kedden a reggeli órákban megszólaltatott Jakab Máté, aki éppen az M4 Sport stúdiójából lépett ki, hiszen az élő reggeli műsor vendége volt elődjével, további segítőjével, Garai Péterrel együtt. – A bemutatkozás majdnem tökéletesre sikeredett, ám a végén egy ponttal kikaptunk hazai pályán a Kaposvártól. Meglehet túl szép, már-már hollywoodi lett volna a történet, ha győzelemmel mutatkozok be.

Fiatal kora ellenére Jakab Máté volt már a Győr női csapatának és a magyar női válogatottnak is a másodedzője, és mint jeleztük az olimpiai sportágak közé is esélyesnek tartott 3X3 szakági válogatottjánál is segédkezett. A férfi szakág azonban mégis csak más, ilyen fiatalon talán főként gondot okozhat a csapaton és a közegen belüli elfogadtatás.

– Nem félek a feladattól, de az azonnal kitűnik, hogy a férfiak mindenből képesek versenyt csinálni, így az edzéseken is több a feszültség, mint a nőknél – így Jakab Máté. – Ugyanakkor tanultam annyit a szakmából Gombkötő Norbert, Saeed Armaghani, Farkas Sándor, Völgyi Péter és Garai Péter mellett, hogy megbirkózzak a feladattal. A férfibajnokság jelenlegi tizennégyes mezőnyéből tizenkettő azért küzd, hogy ott legyen a rájátszás nyolc csapata között. Egyedül a két fővárosi csapatnak, vagyis a Vasasnak és nekünk, a MAFC-nak szerényebbek a lehetőségei és a reményei. Mi azért szeretnénk gond nélkül bennmaradni, vagyis osztályozó nélkül kiharcolni a megkapaszkodást, ami a tizenkettedik helyezés megszerzését jelentené. Erre képesnek is tartom a csapatot.

Nemcsak Jakab Máté miatt a MAFC a leginkább nyíregyházi csapat az NB I A csoport mezőnyében. A játékoskeretben ugyanis megtalálni az itteni nevelésű Molnár Marcellt és Polyák Lászlót (aki menetközben igazolt a romániai Marosvásárhelyről az újbudaiakhoz) valamint az NYKK korábbi légiósát, a horvét Matija Poscicot is. Szóval, a nyíregyháziak előnyt élveznek a nyíregyházi edzőnél?

– Nem, de azért jóleső érzés, hogy vannak körülöttem olyan arcok, akiket évek óta, még a szűkebb pátriámból jól ismerek – felelte a fiatal szakvezető. – Polyák Lacika, aki még az öcsémmel együtt nyert junior bajnoki címet, olyan bánásmódban részesül, amilyet egy húzóembernek kapnia, hiszen tőle sokat remélek. De ugyanez vonatkozik Matijára is, és remélem, Molnár Marcinak is megtalálom majd a helyét.

Amúgy a hétvégi eredmények következtében történt lemondások és szerződésbontások után is megnevezték az érintett csapatok az új edzőket: Szolnokon Sztojan Ivkovics utódja Kmézics Zoran (na tessék, még egy nyíregyházi vonal…) lett, Sopronban Sabáli Balázst Dragan Alekszics, Pakson pedig Gediminas Petrauskast Teo Cizmic váltotta.

Igazán kosaras család

Jakab Máté már említete öccsét, Pétert, aki játszott az NYKK felnőttcsapatában, jelenleg az NB I B-s MTK kosarasa. Húguk, Luca is kosarazik, ő 15 évesen olykor már pályára kerül a Nyíregyházi Kosársuli amatőr NB I-es csapatában, sőt vasárnap, az NKE SE ellen – bátyjai nagy örömére – kosarat is szerzett.

