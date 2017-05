Május, avagy a legizgalmasabb hónap

Ha az áprilist az év egyik legszebb hónapjának neveztem, akkor kertészeti szempontból a május a legizgalmasabb. Nap mint nap újabb növények virágba borulását fedezzük fel.

Elbűvölő somok

Gyönyörködünk az aranyesőfa (Laburnum) hatalmas, sárga virágfüzérében vagy a piros virágú galagonyában (Crataegus laevigata „Paul’s Scarlet”), mely ilyenkor kárminpiros virágaival, majd ősszel a pirosas termésével hívja fel magára a figyelmet. Ha nem is vagyunk nagy somrajongók, a virágos som (Cornus florida) vagy a csillagsom (Cornus kousa) biztos, hogy bárkit elbűvöl. Ezek májusi virágzása nagyon különleges, mert, bár messziről úgy tűnik, nagy szirmú virágok bújnak elő a zöld levelek közül, ha jobban szemügyre vesszük, apró zöld virágokat láthatunk, melyeket négy nagyobb fellevél ölel körbe. Ezek a levelek feltűnő erezetűek és fehér vagy rózsaszín színűek. Azt hiszem, egyetlen cserje sem produkál ehhez hasonlót. Ezt a két fajta somot nyugodtan hívhatjuk négy évszakosnak, mert egyaránt díszít különleges virágaival, aztán a termésével, majd őszi lombszínével, míg télen az ágak kecses formáival.

Buja virágok

Pazar látványt nyújt a sok klemátisz fajta is, amelyek buja virágai elborítják a falakat, pergolákat, oszlopokat. Bármerre járunk (még az autópályán is), a levegőt megtölti a májusra jellemző édes illat. Élvezettel szippantjuk be az akác, a kőris vagy a májusfa illatát, nem is beszélve a lilaakácról (Wisteria), mely egyaránt meseszép hosszú, lila, csüngő fürtjeivel falra futtatva, lépcső mellett vagy magas törzsű fának nevelve.

A késői tulipánok még most bontogatják virágukat, virít a díszhagyma (Allium), a szakállas nőszirom (Iris barbata), a bazsarózsa (Peaonia), a gólyaorr (Geranium), a csillagfürt (Lupinus), a szívvirág (Dicentra) és még sorolhatnám a sok-sok fát, cserjét, évelőt. Ebben a hónapban a méheknek is van tápláléka bőven, köszönet a rengeteg virágzó növénynek. Itthon vannak a költöző madaraink és vidám csiripelés közepette építgetik a fészkeket. Most már a zsigereinkben érezzük a nyarat, jönnek a meleg napok, langyos esték. Megindul a kinti sütés-főzés, egyre többet vagyunk esténként is a szabadban. Az előző havi zsúfolt teendők után már lazíthatunk egy kicsit, élvezzük a nap meleg sugarait és ha tehetjük, a kertünk adta lehetőségeket.

Az orgona

A hónap egyik legismertebb „ballagási virága” a kerti orgona (Syringa vulgaris), mely szinte minden falusi kert nélkülözhetetlen növénye. Számomra sem hiányozhat a kertből, nemcsak azért, mert sokáig élvezhetjük virágát és jellegzetes, kellemes illatát, hanem mert vágott virágként is megállja helyét a lakásban. Jó tulajdonságainak egyike még, hogy nagyon sok pillangót, méhecskét vonz magához. Virágzás után vágjuk vissza az elvirágzott részeket (rövidebb, hosszabb ágakat hagyva), így a következő évben is dús virágzásra számíthatunk, ezenkívül ritkító metszés sem árt neki néha, mert gyökérsarja gyorsan terjed.

– Jánky Noémi –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA