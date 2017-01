Májusban ismét Dream Theater-koncert lesz Budapesten

A Dream Theater a ma már rockzenei klasszikusnak számító lemezt idei valamennyi turnéállomásán előadja, de a háromórás műsorban természetesen a nagy közönségkedvenc dalok is helyet kapnak – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Az 1985-ben alakult csapat történetében mérföldkő volt az Images and Words elkészítése, hiszen az 1988-as debütáló anyag, a When Dream and Day Unite után, amely nem hozta meg a várt áttörést, kiadót és énekest is váltottak, a frontember Charlie Dominici helyett a kanadai James LaBrie lett.

Az Images and Words-ön található a Dream Theater első nagy slágere, a koncerteken a közönség által manapság is követelt Pull Me Under.

“Nagy rajongói voltunk a Yesnek és a Rush-nak, de kedveltük a Metallicát és más hasonló bandákat is. Úgy adtuk ki a lemezt, hogy a daloknak nem igazán volt popzenei szerkezete, és hosszúak is voltak: a Pull Me Under például nyolcperces, legalábbis eredetileg. Nem igazán a kereskedelmi elvárások lebegtek a szemeink előtt. Jellemző, hogy a Pull Me Under klipjében látható felvételeket a turné alatt egy klubban kellett rögzíteni” – idézte fel a negyedszázaddal ezelőtt történteket John Petrucci, a zenekar alapítója, vezetője, gitárosa, dalszerzője nemrég egy interjúban.

A Dream Theater európai turnéja január 30-án Rómában kezdődik. A progrock zenekarban, amely eddig világszerte mintegy 15 millió albumot adott el, mára két alapító tag maradt, John Petrucci mellett John Myung basszusgitáros. Mellettük James LaBrie énekel, Jordan Rudess játszik billentyűs hangszereken, Mike Mangini pedig dobol. Az együttes a tagok kimagasló technikai tudásáról, többtételes dalszerkezeteiről, valamint rendkívül erőteljes koncertjeiről ismert.

A zenekar eddig kilenc alkalommal játszott Magyarországon: először 1998-ban, legutóbb 2015-ben a Barba Negra Trackben. A Dream Theater legutóbbi (dupla) stúdióalbuma, a The Astonishing tavaly jelent meg.

– MTI –

