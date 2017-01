Mándok – Innen szép a feltámadás!

Merőben új életérzéssel kénytelenek megbarátkozni a mándokiak. A megyei első osztályú futballcsapat a kiesés megúszásért küzd, holott meglehetősen sokat kell visszalapozni a krónikákban, amikor utoljára hasonló veszély fenyegetett. Koskovits György edző korai távozása már sejtetni engedte, hogy valami nem stimmel, az ötödik fordulót követően csatasorba állt Dancs Attilára várt a feladat, hogy a lejtmenetnek véget vessen, vagy legalább is reális esély maradjon a megkapaszkodásra.

– Természetesen csak azzal a tíz meccsel kívánok foglalkozni, amelyeket márt az én irányításommal játszott a csapat – közölte elöljáróban Dancs Attila, a Mándok trénere, aki nemrég még játékosként szolgálta az egyesületet. – Ebből a periodusból négy mérkőzésen mutatott teljesítményt egyértelműen bravúrként értékelek: Mátészalkán, Ibrányban és Sényőn nyerni tudtunk, a Tuzsér elleni döntetlent szintén ide sorolom. Az érintett időszakban volt tartása a csapatnak, majd olyan tényezők szóltak közbe, amelyekre nem igazán volt befolyásunk. Meghatározó emberek távoztak munkahelyei elfoglaltság miatt, az utolsó őszi találkozókra pedig úgy elfogytunk, hogy két embert tudtam leültetni a kispadra: egy kapust, és egy ifjúsági korú labdarúgót. Sajnos, mindez az eredményekben is éreztette kedvezőtlen hatását, más kérdés, egyes meccseken nem értettem a csapat hozzáállását, mint például Nyírgyulajban, ráadásul mindennek nem volt semmi előzménye. Kár ezt ragozni, elég legyen talán annyi: nem volt egyszerű a szezon, és akkor még finoman fogalmaztam.

Annyi bizonyos, Dancs Attilát véglegesítették posztján, vagyis e téren nem lesz változás. Annál inkább játékosfronton, no meg a gyászos hazai szereplésen is sürgősen javítani illik, mivel az otthon szerzett három pont vajmi kevés. Az acélosnak mondható idegenbeli produkció folytatására ugyanis nincs garancia. Akkor pedig még nagy baj is lehet…

– Számunkra teljesen szokatlan a szituáció, nem is emlékszem, mikor volt a csapat ilyen helyzetben – erősített rá az egyébként cáfolhatatlan tényre Dancs Attila. – Nyilván a szurkolók sincsenek ahhoz hozzászokva, hogy a kiesés elkerüléséért kell küzdeni. Sajnos, a jelenlegi átigazolási szabályzat nagyon megnehezíti a dolgunkat, ezért elindítottunk két külföldi vonalat is, meglátjuk, ebből mi sül ki. Mert öt meghatározó emberre egészen biztosan szükségünk lesz a biztos bennmaradás kiharcolása érdekében.

A Mándok megyei I. osztályú csapatának őszi mutatói

A bajnoki állás: 13. Mándok 15 4 3 8 17–27 15

Otthon: 7 1 – 6 7–19 3

Idegenben: 8 3 3 2 10–8 12

A házi góllövőlista. 3 gólos: Balogh Zsolt, Galambos Levente, Hegedűs Tibor. 2 gólos: Varga Dávid. 1 gólos: Balogh Gyula, Győri József, Illés Attila, Mátrai Norbert, Szabó Tamás. Öngól: Oláh Dávid (Sényő-Carnifex).

