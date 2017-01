Már a benzinkúton is beszéltek róla

A kisvárdai csapat Budapestről, a debreceni Vácról volt útban hazafelé december 30-án, amikor egy benzinkútnál találkozott a két különítmény. Sebtiben le is játszhatták volna soros mérkőzésüket a női élvonal tizedik fordulójából, ehelyett csak boldog új évet kívántak egymásnak, és persze szót váltottak a szombaton 18 órától, Kisvárdán esedékes bajnokijukról.

– A debreceniek azzal húztak bennünket, hogy két góllal nyerni fognak nálunk, de mi is jeleztük nekik, hogy ehhez nem kívánunk asszisztálni, és győzni szeretnénk – emlékezett a Ferencváros elleni mérkőzést követő hazaút egyik részletére Dévényi János, a Kisvárda Master Good SE edzője. – Jó kapcsolatot ápol egymással a két egyesület, de ezt a barátságot másfél órára félretesszük. Hazai pályán bárkit képesek vagyunk megizzasztani, na jó, mondjuk a Győrt nem, az a tervünk, hogy a DVSC ellen is szoros mérkőzést játsszunk, és ha úgy alakul, hogy győzelmi esélyünk támadna, akkor azt szeretnénk megragadni.

A mérkőzésre már elővételben elfogyott szinte az összes jegy, Debrecenből is érkezik szurkolótábor, így garantált lesz a meccshangulat a keleti rangadón.

– Az ilyen mérkőzésekért érdemes dolgozni, bízom benne, hogy a lányokat is feldobja majd a hangulat – így Dévényi János. – Néhány hete Csengerben gálamérkőzésen találkozott egymással a két csapat, de akkor tényleg a gálán volt a lényeg, ráadásul mindkét oldalon akadtak hiányzók. Azóta mi kiegészültünk, a térdműtéten átesett Olena Umanec is bekapcsolódott az edzésmunkába, így a szombati mérkőzésen már kaphat részfeladatokat.

A kisvárdai csapat október 12-e óta nyeretlen, az eddig szerzett négy pontjával csak két csapatot előz meg a tabellán, Ideje megkezdeni a felzárkózást – ehhez a Loki ellen bravúrra lenne szükség.

