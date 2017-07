Már a játékvezetői karrier élvezi az előnyt

Héjjas Tímea – Dudás Georgina mellett – azon két játékos egyike, aki a kisvárdai női csapatban végigjárta ezt az utat. A 25 éves balszélsőben csöppnyi rossz érzés sincs amiatt, hogy távozik, a játékos-pályafutásával sem hagy fel, miközben a játékvezetői karrierje is ígéretesen alakul.

– Nyíradonyból érkeztem Kisvárdára, ahol fél évet játszottam az NB II-ben, aztán következett az NB I B-s bajnokság, és az ott szerzett aranyérem, amelynek köszönhetően feljutottunk a legmagasabb osztályba – vonta meg a kisvárdai időszaka gyorsmérlegét Héjjas Tímea. – Az élvonalban nem most debütáltam, hiszen fiatalon a Hódmezővásárhely színeiben játszottam az első NB I-es meccsemet, majd az Eger játékosaként is abban az osztályban szerepeltem. Mégis nagy élmény volt kisvárdai játékosnak lenni, nagyon megszerettem a várost, az ott élő közvetlen, és befogadó embereket, a csapattársaimat és persze a szurkolókat. Nehéz az elválás, de a továbbiakban is nagyon szurkolok majd a csapatnak.

Héjjas Tímea a Nyíregyházáról ezen a nyáron szűkebb pátriájába, Békésre igazoló Pánczél Zoltánnal alkot egy párt, így, miként az ideigazolásában, a távozásában is van némi szerepe annak, hogy párja a csapatváltás mellett döntött. A szabolcsi vonalat azonban nem vágja el maga mögött.

– A Békés megyei Gádorosról származom, most valóban olyan változás történt az életünkben, aminek révén közelebb leszünk az otthonunkhoz – folytatta Héjjas Tímea. – Mégsem szakadok el teljesen Szabolcs-Szatmár-Beregtől, hiszen az NB II-es Vitka játékosa leszek, amely Vásárosnaményban játssza a hazai mérkőzéseit, illetve a játékvezetői nyilvántartásban is szabolcsiként leszek feltüntetve. Korábbi kisvárdai csapattársammal, Kránitz Andreával alkotott játékvezetői párosunk az előző bajnoki idényben az úgynevezett C keretnek volt a tagja, vagyis döntően NB II-es, de már NB I B-s női meccseket is vezettünk. Igaz, csak a nyugati csoportban, mert Andi a Nyíradony játékosaként érintett volt a keleti csoport küzdelmeiben. Ő is a Vitkába igazolt, ezzel is megnyitva az utat magunk előtt az NB I B-s kerettagsághoz.

Látható tehát, hogy a Héjjas Tímea, Kránitz Andrea páros sok mindent feltesz arra, hogy minél jobban beinduljon a játékvezetői karrierjük. De hogyan kezdődött az egész?

– Még egri játékos voltam, amikor 2013-ban levizsgáztam játékvezetésből, aztán már Kisvárdán kérdeztem meg Kránitz Andit, hogy nem lenne-e kedve csatlakozni – meséli Héjjas Tímea. – Belevágtunk, mindkettőnknek megtetszett, és szeretnénk odáig eljutni, hogy NB I-es meccseket vezessünk. Törekvésünket segíti, hogy a nemzetközi szövetség azt szeretné elérni, ha néhány éven belül már csak női párosok vezetnék a nemzetközi női meccseket. Itthon is kialakulóban van ez a tendencia, de a nemzetközi karrierről már lekéstünk, ahhoz már a húszas évei elején járó játékvezetőket kell céltudatosan menedzselni, sőt nem ritka, akik tizenöt-tizenhat esztendősen effelé a karrier felé fordulnak.

Ha valaki egyszerre játékos és játékvezető, akkor kézilabdázóként másként néz a mondjuk ellene ítélő kollégáira?

– Ez abszolút így van, legalábbis nálam – mosolyog Héjjas Tímea. – Amióta én is vezetek meccset, sokkal jobban átérzem, hogy mit is jelent a sporinak, ha nem partnerek a játékosok és folyamatosan reklamálnak. Úgyhogy azóta nem kommentálom az ítéleteket, és remélem még aktív kézilabdázó játékvezetőként mi is el tudjuk fogadtatni magunkat a pályánlévőkkel.

Az első díj már megvan

A jelek szerint tényleg megéri Héjjas Tímeának a bíráskodás felé fordulnia, hiszen az első díját máris elnyerte. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kézilabda-szövetség díjátadóján ugyanis a 2016-2017-es bajnoki évben ő érdemelte ki az év játékvezetője díjat.

