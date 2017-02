Már most is érezhetjük a természet újraéledését

Nélkülözhetetlen virágok

A korai hagymások is színt, életet hoznak a kertbe, mosolyt csalnak az arcunkra, ezért szerintem nélkülözhetetlenek. Ilyen a hóvirág (Galanthus), a sáfrány (Crocus), a recéshagymájú nőszirom (Iris reticulata) vagy a tavaszi ciklámen (Cyclamen coum). A varázsmogyoró (Hamamelis) télvíz idején hozza virágait a levéltelen ágakon. Ellenáll a hidegnek, virágai hóban, fagyban is pompáznak. Legismertebb fajtája a sárga virágú „Pallida”, de még különlegesebb a narancs virágú „Jelena” vagy a vörös „Diane”. Az illatos tündérfa (Chimonanthus praecox) egy kevésbé ismert fűszercserje, melynek fő virágzási ideje februárban–márciusban van. Az egyébként jelentéktelen növény ilyenkor hihetetlen vanília-illatfelhőt tud árasztani sárga orchideaszerű virágaival, különösen napsütéses időben. Érdemes levágni párat az ágaiból és akkor a házban is élvezhetjük az aromás illatot. Termése mérgező, így kisgyermekes kertekbe inkább ne ültessünk! Az első években fagyvédelmet igényel.

– Jánky Noémi –

Helleborus

A hunyor (Helleborus) az év egyik első évelője, mely február–márciusban virágzik. Fajtától függően csodálhatjuk fehér, rózsaszín, bíbor, zöldes és szinte fekete árnyalatú virágait. Elsősorban félárnyékos helyen érzi jól magát, így érdemes lombhullató fák, cserjék szűrt árnyékába ültetni, ligetes kertrészbe. Gyönyörű, sötétzöld leveleivel és a virágokkal vidámságot visz a kertbe a tél végére. Azt azonban tudni kell, hogy a növény minden része mérgező, különösen a fekete hunyor!

