Már Nyíregyházán is kapható magyar származású szennyezett tojás

– Hazaérve ellenőriztem, s pontosan ugyanolyan azonosítójelű, Vital Eggs Kft. csomagolta, rovarölőszer-maradékkal szennyezett tojást sikerült vennem az egyik belvárosi szupermarketben, amilyet a televízióban is bemutattak – hívta fel szerkesztőségünket szerdán egy igazán szemfüles olvasónk.

Magyarországon kutyák számára kifejlesztett bolha- és kullancsirtó készítményben alkalmazzák.” Dr. Szalai Kata

Mint kiderült, aznap nem ő volt az egyetlen „szerencsés” vásárló Nyíregyházán, ugyanis mint az általunk értesített illetékes megyei hatóságtól megtudtuk, egy másik belvárosi áruház polcaira is kikerült szennyezett tojás. A bejelentéseket követő ellenőrzések során kiderült: az egyik helyen nem egyezett a kód, a másik esetben pedig azonosság ide vagy oda, a tojásos dobozon a 2017. 08. 28-as lejárati időnek kellett volna szerepelnie ahhoz, hogy fipronilos legyen a tétel, ám jóval korábbi volt.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az augusztus elején indult tojás- és tojástermék-célellenőrzés során fipronilt mutatott ki egy magyar származású friss tojástételben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma. Az érintett tétel tojáson feltüntetett azonosítója: 3HU1503T03/4. A hatóság haladéktalanul megkezdte annak vizsgálatát, hogy hogyan történhetett a szennyezés, illetve az eset kapcsolódik-e az Európán átívelő állatgyógyászati szerhamisítási ügyhöz. A hatóság elrendelte a szennyezett tétel kivonását.

Ellenőrzött, magyar termék

A nyíregyházi Páholy ételbárban a napi kínálattól függően 60–100 tojást használnak fel az ételek elkészítése során. Rutinosan mindig annyit rendelnek, amennyi biztosan elfogy.

– Magyar terméket vásárolunk, megbízunk a beszállítóban, aki mindig friss és fertőtlenített héjú tojást hoz. A tálcák csomagolásán szerepel egy azonosító kód, amit minden bizonnyal ők is ellenőriznek, de azóta, hogy kiderült, Magyarországra is került a szennyezett élelmiszerből, az újságban megjelentek alapján mi is összehasonlítjuk a számokat. Szerencsére eddig még nem találtunk egészségre ártalmas tojást a szállítmányban, és valószínűleg nem is fogunk – mondta el érdeklődésünkre Vargáné Margó üzletvezető.

Gyógyszerhamisítás

– A fipronil hatóanyagot Magyarországon csak kutyák számára kifejlesztett bolha- és kullancsirtó készítményben alkalmazzák, Romániában viszont növényvédőszerként is engedélyezett, ott nagyobb mennyiségben is beszerezhető – vélekedett dr. Szalai Kata arra a kérdésünkre válaszolva, honnan eredhet az európai tojásbotrányt okozó szer.

– Nem derült még ki, hogy az érintett cégek gyógyszerhamisítás áldozatai lettek-e, de ez tűnik a legvalószínűbbnek – tette hozzá az állatorvos, aki szerint ahhoz, hogy a szennyezett tojások máj-, vesekárosodást, illetve pajzsmirigyproblémákat okozzanak, hosszú távon és nagy mennyiségben kellene azokat fogyasztani.

Így igazodhatunk ki a tojásokon található kódon

Fontos, hogy amikor tojást vásárolunk, ne a dobozon látható képekből induljuk ki (parasztház, farm, zöld mező), hanem gyorsan pillantsunk rá a tojás kódjának első számjegyére, ami az alábbiakat jelentheti:

A tojásokon látható kód első számjegye a tartásmód, ami lehet 0, 1, 2, 3, ahol a nulla az ökológiai tartásból származó, szabad tartású és ellenőrzött táplálékkal etetett állatok tojásait jelenti, az egyes a tanyasi szabad tartású, ahol az állatok nagyobb mozgástérrel rendelkeznek, a kettes, ahol az állatok egy nagyobb csarnokban élnek, bár sűrűn vannak, mégis tudnak valamennyit mozogni, a hármas a ketreces tartású, ahol a tyúkok kis ketrecekben, a mozgás lehetőségétől teljesen megfosztva élnek.

A tojáskód második része jelöli az országot, ahonnan a tojás származik (esetünkben HU, Magyarországot jelöli). A piacon 99 százalékban hazai tojást találtunk, de a hipermarketekben sok lengyel (PL), litván (LV), német (DE) tojást kínálnak.

A tojáskód harmadik eleme a megye-, városkód . Magyarország esetében ezek az alábbiak:

01. Baranya, 02. Bács-Kiskun, 03. Békés, 04. Borsod-Abaúj-Zemplén, 05. Csongrád, 06. Fejér, 07. Győr-Moson-Sopron, 08. Hajdú-Bihar, 09. Heves, 10. Komárom-Esztergom, 11. Nógrád, 12. Pest, 13. Somogy, 14. Szabolcs-Szatmár-Bereg, 15. Jász-Nagykun-Szolnok, 16. Tolna, 17. Vas, 18. Veszprém, 19. Zala, 20. Budapest

A tojáskód negyedik része az állat­egészségügyi kerület száma. Ez jelöli, hogy melyik ellenőrző hatóság felelős a termék egészségügyi ellenőrzéséért.

A tojáskód ötödik része a tojó jelölése: T, azaz tojó tyúk.

A kód hatodik része az állattartó telep kétjegyű sorszáma.

A kód hetedik részén a perjel után az istálló száma található.

