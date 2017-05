Már újoncként megvan az első serdülőérem

Párosban volt igazán szép az élet a nyírbátori asztaliteniszezők számára a Budapesten rendezett serdülő és ifjúsági országos bajnokságon, hiszen Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid is másodmagával állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

A még újonc korcsoportos Tölgyes Dorottya első érmét szerezte a serdülők mezőnyében, miután a tatai színekben szereplő Adamik Csengével együtt bejutottak a négy közé. És az elődöntő sem volt számukra teljesen sansztalan, hiszen 1:1-es szettállásnál két játszmalabdájuk volt a válogatott Menkő Veronika, Phan Viola duó ellen. Amúgy a negyeddöntőben már biztosan lehetett tudni, hogy lesz szabolcsi érmes, hiszen Dorottyáék ellenfelei Laskai Íriszék voltak – a nyíregyházi játékos az ajkai Pad Franciskával alkotott egy duót. Ők együtt az ifik között is indultak, ott szintén a negyeddöntő jelentette a végállomást.

A másik érem Molnár Dávidé volt, ő az ifjúsági párosok között a budaörsi Nagy Norberttel végzett a harmadik helyen. Az elődöntőig szépen meneteltek, és a későbbi győztes András Csaba, Both Olivér (BVSC) duóval szemben is futotta egy szettre az erejükből.

Ami az egyesbeli szereplést illeti, a serdülő lányoknál hárman, Laskai Írisz, Tölgyes Dorottya és az Apagy SE játékosa, Hanustyák Fanni is ott lehetett a főtáblán, Tölgyes egy meccset nyerve a 16, Laskai két fordulót abszolválva a nyolc közé jutott, magyarán éremért játszhatott, de a statisztikás Dari Helga ellen 4:2-re veszített. Az ifi fiúknál a küzdelmeket a főtáblán kezdő Molnár Dávid ranglista-helyezésének megfelelően eljutott a negyeddöntőig, ott a serdülők között bajnoki címet szerzett, az ifiknél is második András Csaba (BVSC-Zugló) múlta felül 4:1-re.

Laskai Írisz számára a serdülők vegyes páros küzdelme volt a negyedik versenyszám, amelyben egyetlen győzelemnyire volt az éremtől, a ceglédi Ócsai Márk oldalán itt is a negyeddöntőig jutottak, az előző körben a tolnai Balogh Bencével induló Tölgyes Dorottyát búcsúztatva. Ez a két duó az ifik között is összeállt, ott Laskaiék mentek egy kört, miként a Molnár Dávid, Dari Helga (Nyírbátori ASE, Statisztika PSC) duó is.

Emlékezzünk meg azokról is, akik indultak a bajnokságon, de a selejtezőben a csoportjukban ragadtak: a serdülő fiúk között a nyírbátori Lengyel Levente, az apagyi Sarka Angelika, Polgári Zsófia és Majláth Virág valamint a nyírbátori Macos Valentina mondhatja el magáról, hogy országos bajnokságon szerepelhetett. Laskai Írisz az ifjúságiak között a selejtezőben indult, és ott sem volt szerencséje, hiszen az öt játékosból álló csoportban hármas körbeverésbe keveredett, és a rövidebbet húzva nem került a főtáblára.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA