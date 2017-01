Már zöld utat kapott a jákói konyha felújítása

Mint Sipos Miklós polgármester lapunknak elmondta, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az iskola felújítására nyújtottak be egy pályázatot, amelynek az eredményére még várnak. A másik nagyobb tervezett beruházás már zöld utat kapott, elnyerte a község rá a támogatást: az önkormányzati konyhát és az ebédlőt szeretnénk felújítani, a kivitelezés nemsokára elkezdődhet.

Az idén is részt vesz a település a Start közmunkaprogramokban. A mezőgazdasági munka keretében termesztenek majd többek között a híres nyírjákói dinnye mellett uborkát, paprikát is. A közmunkaprogram részeként nagy figyelmet fordítanak ebben az évben is a földutak és a belterületi utak karbantartására, valamint részt vesznek a Helyi Sajátosságok programban is.

A közmunkások foglalkoznak a környezetvédelem jegyében az illegális szemétlerakóhelyek felszámolásával is. A település vezetője szerint nem a határban talált szemét mennyisége, hanem a nagy területen szétszórtsága jelenti a legnagyobb problémát.

– KM –

