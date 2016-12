Mari néni pénztár-gépe

Hát, nem semmi… A NAV nem tréfál, egyértelműen kijelenti: ha például a masszőr nem állít ki bizonylatot, akár egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal is sújthatják! Meg, gondolom, a többi kisvállalkozó sem ússza meg szárazon, ha vétkezik. Az NGM közleménye pedig hozzáteszi: az online pénztárgép a költségvetés mellett az érintett szektorok tisztességes szereplőinek érdekét védi, a gazdaságfehérítés leghatékonyabb eszköze.

Ezzel aligha lehet vitatkozni. Csakhogy mindig voltak, s attól tartok, lesznek is olyan ügyeskedők, akik majd ki akarják játszani a pénztárgépet, vagyis a törvényt. Az sem biztos, hogy le fognak bukni, hisz ma is vannak felderítetlen fekete milliárdok. Elég végigmenni bármelyik piacon, s egy szuszra lemérheti bárki, hogy a kereskedők hány százaléka tartja be a törvényt. Nyilván lesz pozitív hatása az új szabályozásnak, de elképzelhető, hogy vétlen áldozatai és – uram bocsá’ – haszonélvezői is lesznek az online pénztárgépeknek. Egy vízió foglalkoztat a hír hallatán. Eszembe jut öreg néne, aki ugye őzikéjének törött lábát ápolta, majd a felépülés után visszaadta természetes élőhelyének. De nem adott a „szolgáltatásról” se számlát, se nyugtát. A kutyafáját!

– Györke László –

