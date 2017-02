Marosi: büszkék lehetünk, hogy Vranjes minket választott

A szakember pénteken, az M4 Sport Sportreggeli című műsorában a svéd tréner szerződtetésének körülményeiről nem árult el részleteket, annyit jegyzett meg, hogy a szövetség jókor volt jó helyen, s az adódó lehetőséget ki kellett használnia.

Marosi úgy látja, Vranjes szakmai életútja bizonyítja, hogy nem hoz meggondolatlan döntéseket, így ezt a nehéz döntést is alaposan megfontolta, s büszke lehet mindenki, hogy szakmai előmenetele szempontjából is a magyar kézilabda mellett döntött.

“Az általa az elmúlt években nyújtott teljesítmény alapján teljesen alkalmas arra, hogy a magyar közegben is megfeleljen” – mondta Marosi László Vranjesről, aki szerinte származása miatt is egy érdekes személyiség, a szerb gyökerek miatt van benne a déli temperamentumból, illetve az északi nyugodtságból is.

A válogatottnál július elsején kezdi meg a munkát az új kapitány, aki minden bizonnyal hoz majd újdonságokat a csapat játékába is – mondta Marosi, hozzátéve, hogy a Flensburgnál látottak alapján gyorsabb játék meghonosítása várható.

A bajnoki címvédő, Bajnokok Ligája-döntős Telekom Veszprém, illetve a magyar szövetség is szerdán jelentette be Ljubomir Vranjes szerződtetését. Az MKSZ 2020. augusztus 31-ig kötött megállapodást a svéd edzővel, aki még a Flensburgot irányítja, játékosként világbajnok és olimpiai ezüstérmes, edzőként pedig a német együttessel Bajnokok Ligáját és KEK-et nyert, 2014-ben pedig a nemzetközi szövetség (IHF) a világ legjobb edzőjévé választotta.

– MTI –

