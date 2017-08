Másfél órán keresztül fárasztotta a hatalmas amurt

– Vasárnap reggel már ponty reményében ültünk ki a Tisza-partra, csaliként én bolti csemegekukoricát használtam – elevenítette fel az eseményeket érdeklődésünkre a városban élő Stekli Gyula. – Az egyik botomon 9 óra 10 perc körül észleltem a kapást. A bevágás után úgy tíz másodperccel később felcsapott a hal, s akkor már mondta is a kollégám, hogy ez egy hatalmas amur lesz. Meg kellett küzdenem vele, ugyanis másfél órán keresztül fárasztottam, mire partra tudtam hozni. Természetesen ehhez kellett a két barát, Bagdi Ákos és Magyari Zsolt segítsége is. Életem eddigi legnagyobb halát fogtam meg, 17 kilo­grammos volt. Előtte a saját rekordom egy 6,5 kilo­grammos tőponty volt, azt is már legalább 6-7 éve fogtam. Egyébként éppen azért megyünk együtt horgászni, hogy az ilyen helyzetekben segítsük egymást.

A baráti társaság tagjait fellelkesítette a siker, amint az idejük engedi, már mennek is a folyópartra.

– Kedden lecseréltem azt a 30-as damilt, amellyel az amurt fogtam, ugyanis eléggé elfáradt, nagyon megnyúlt, ráadásul érdes, fűrészes volt a zsinór. Teljesen más horgászatot igényel egyébként a folyó, mint a halastó. Ki kell tapasztalni a mélységet, jól kell ismerni az akadóhelyeket, a szerelést is össze kell hangolni a folyóval. Reméljük, sok szép hasonló élményben lesz még részünk – tette hozzá befejezésül Stekli Gyula.

KM-MML

