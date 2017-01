Másfélmillió lépés, százezer kilométer balesetmentesen

Szolnokon felderítőként kezdte pályafutását, ahogy lenni szokott sorkatonaként a 43. évében járó tűzoltó zászlós, aki 1996. decemberében szerelt fel Nyíregyházára, beosztott tűzoltóként.

Úgy véli, a felderítés a tűzoltók munkájában is elengedhetetlen, ám ő mégis valami teljesen mást álmodott meg önmagának. Gépjárművezető szeretett volna lenni. Ahogy mondja, neki megadatott, hogy az álmok beteljesülésére ne keljen sokat várni, hiszen abban az időben többen is nyugállományba vonultak, így a járművezetők közül is.

Így 1997. nyarától már a teljes felszereléssel együtt a húsz tonnás gépjárműfecskendőket vezeti. Nem sokan mondhatják el magukról, de 1999-ben az egyes szerre került, így a kiemelt és a különleges esetekhez is Gergely vonul. A zászlós mögött százezer balesetmentes kilométer van, természetesen kék-lámpával, ami a szakmájukban kiemelt teljesítménynek számít, pláne úgy, hogy a legrövidebb útvonalon, a leggyorsabb idő alatt kell, hogy kiérkezzenek a kárhelyszínre.

Sok esetben nem adunk nekik elsőbbséget, nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy minél gyorsabban érjenek a célhoz, az élet- és vagyonmentéshez – sorolja Gergely, de tény, hogy húsz év alatt sokkal több és gyorsabb jármű közlekedik az utakon- tette hozzá. Ez nagyobb odafigyelést igényel, de szabadidejében a túrázások mellett, a motorozással és télen a síeléssel tréningezi magát a zászlós. A legfontosabb, hogy állandó mozgásban kell, hogy legyen a tűzoltójármű vonulás közben, hiszen ekkora súlyt lassítani és gyorsítani is időveszteség. Semmi mást ne tegyenek a járművezetők, csak húzódjanak és segítsék az ilyen nagyméretű megkülönböztető jelzéssel haladó járművek közlekedését- tanácsolja a tűzoltó.

Munkája során a közvélemény tájékoztatását is segíti a megyei szóvivőn keresztül, hiszen a beavatkozásokról készített fényképek segítségével megmutatja, hogy hová is mentek a legrövidebb idő alatt legutóbb Nyíregyházán, vagy az illetékességi területükhöz tartozó közel 40 település valamelyikére.

A húsz éves szolgálati viszonyát ünneplő tűzoltó boldog párkapcsolatban él és bízik abban, hogy még több százezer balesetmentes kilométerrel járulhat hozzá a szabolcsi megyeszékhely mentő-és tűzvédelméhez.

