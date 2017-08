Máshol ünnepelt a nagy hal

Az időjárás is a kedvünkben járt a Rakamazi Cormoran Sporthorgász és Természetvédő Egyesület „esőnapi” horgászversenyén. Állami ünnepünkön a beharangozott rossz időjárás ellenére szép számmal gyűltek össze az egyesület ifjú és már kevésbé ifjú horgászai.

A gyermekek közül mindenki fogott halat, de most a felnőttek közül is csak azok maradtak hal nélkül, akik kimondottan csak nagy pontyot szerettek volna fogni. A pontyok most a morotva másik végében ünnepelhették a magyar államalapítást. Ez már a verseny közepén kiderült, így több helyen előkerültek a spiccbotok és a finom szerelékek!

A délutáni vezetőségi verseny előtti finom ebédet az eső miatt a sátor alatt fogyasztottuk el, de mivel a zivatar nem bizonyult tartósnak, így a délutáni versenyszámot is meg tudtuk tartani. Összességében elmondhatjuk, hogy megérte elhalasztani az eredeti időpontra kitűzött versenyt, hiszen így kaptunk egy csodálatos, horgászatra igen alkalmas napot. A verseny végére a pontyok is megérkeztek, de a helyezésekbe már nem szólhattak bele.

Eredmények

Gyermekek: 1. Dankó Bence (38 darab hal), 2. Petrikovics Henrik (21 darab hal), 3. Balogh Zsófia (15 darab hal)

Felnőttek: 1. Lázár József (3.380 g), 2. Throhán Attila (1.550 g), 3. Katona János (1.500 g)

Nyugdíjasok: 1. Dankó László (2.140 g), 2. Kovács Ferenc (820 g), 3. Novák Lajos (690 g)

Vezetőségi tagok: 1. Borbély Sándor (2.220 g), 2. Molnár István (1.380 g), 3. Borbély Mihály (1.310 g)

A legnagyobb halat fogta: Stomp Károly (400 grammos kárász)

– Biri Imre –

