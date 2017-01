Még egy cigándi Nyírbátorban

Gyakran találkoznak a nyírbátori játékosok a cigándiakkal, akik a szabolcsi városban végzik a felkészülésüket az NB II-es folytatásra, és akik közül egyre többen állnak át hozzájuk. Roszel Róbert után Kinczel Ervin is Cigándról igazolt Bátorba, előbbi szatmárnémeti, a frissiben megszerzett, a védelem és a középpálya jobb szélén bevethető futballista pedig nagykárolyi illetőségű – mindketten jó ideje magyar állampolgárok már.

Újabb követőjük nem lesz, mert a Cigándról próbajátékra érkezett Berecki Sándor szolgálataira nem tartanak igényt a bátoriak. A héten ellenfélként is találkozott egymással a két csapat, a Nyírbátorban (hol máshol, hiszen a Cigándnak is ott van a hazai pályája) játszott edzőmeccsen az NB II-es csapat nyert 5–2-re, holott a szünetben még 2–1-re vezetett az NYFC. A Bátor a következő edzőmeccsét is borsodi csapattal vívja, szombaton 11 órától a hozzá hasonlóan NB III-as Putnok otthonába látogat.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA