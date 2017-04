Meg kell tanítanunk a katonákat arra, hogyan javíthatják a túlélési esélyeiket

ilágszerte számos kiválósági központ működik a NATO égisze alatt. Ezek olyan katonai intézmények, amelyek munkatársai egy-egy konkrét területet képviselve, nemzetközileg is elismert szakértelmükkel szolgálják a szervezet fejlődését. Ezek egyike a Katona-egészségügyi Kiválósági Központ, amely 2009 óta Budapesten működik. A feladatkör folyamatosan bővül, de a kiemelt funkciók nem változtak: prioritást élvez a katonai egészségügyi képzés, a közös koncepciók és szabályrendszerek kidolgozása, illetve a hadműveleti területen szerzett tapasztalatok feldolgozása.

Egyórás határidő

A központot tavaly nyár óta dr. Fazekas László vezeti, a Tiszalökön született orvos ezredes a NATO Kiválósági Központ igazgatóinak is az elnöke. Gyerekkora óta katona szeretett volna lenni, középiskolába a nyíregyházi 2. sz. Katonai Kollégiumba járt, ám a szülei orvosnak szánták. Fazekas László pedig úgy választott, hogy nem választott. Pontosabban mindkét hivatás mellett letette a voksát. Egyetemi diplomáját a leningrádi katonaorvosi akadémián szerezte, az azt követő tíz évben a Vay laktanya egészségügyi főnöke volt. Dolgozott Székesfehérváron, Debrecenben, majd a NATO Dél Összhaderőnemi Parancsnokságán, Nápolyban töltött három évet. Többször járt Koszovóban, ahol a hadművelet egészségügyi biztosításáért felelt, de dolgozott Bosznia-Hercegovinában és Afganisztánban is.

– A külföldi missziókban a tapasztalatszerzés miatt vettem részt: az említett térségekben olyan helyzetekkel találkozhattam, amelyekkel itthon nem. Boszniában az aknaveszélyre felkészülést és az abból eredő sérülések kezelését tanulhattam meg, Afganisztánban pedig az improvizált hadviselés jelentette az újdonságot.

Bár a körülmények eltérőek, és nem mindenhol barátságos a környezet, a mi feladatunk a világ minden táján ugyanaz: a lehető legmagasabb szintű ellátást biztosítani a katonáinknak. Úgy kell kialakítanunk a bázisainkat, hogy a sérült legfeljebb egy órán belül sebészeti ellátáshoz jusson – ehhez fel kell térképezni az adott térséget, és minden tényezőt figyelembe véve dönteni az ellátóhelyek telepítéséről. Afganisztánban 95 százalékos volt a túlélési arány – ez egy nagyon magas szám, amit akkor érzékelhetünk igazán, ha hozzátesszük, hogy a II. világháborúban százból 75 katonát sikerült megmenteni. Mindez sok munka eredménye, a túlélési arány emelkedésének számos összetevője van – mi ezért dolgozunk. A központ feladata a képzés-kiképzés mellett a tapasztalatfeldolgozás, a doktrína- és stratégiafejlesztés: összegyűjtjük a háborús tapasztalatokat, levonjuk a megfelelő következtetéseket, és azokra támaszkodva készítjük el a stratégiánkat. Ez nem könnyű, hiszen a hadviselés folyamatosan és gyorsan változik, ezekhez pedig alkalmazkodnunk kell.

De ugyanilyen fontos szerepe van a túlélésben a jó felkészítésnek is. Mi a leendő sérülteket is kiképezzük: nem állhat minden katona mellett orvos, ezért meg kell tanítanunk őket arra, hogyan tudják növelni a túlélési esélyeiket. Fontos, hogy időt nyerjenek, és maradjanak életben addig, amíg megérkezik hozzájuk a segítség, mert hiába van közel a legjobban felszerelt kórház, ha a katona nem szorítja el a társa vérzését, azelőtt elveszítjük, hogy odaérnénk. Afganisztánban viszont az is előfordult, hogy 400 kilométerről hoztunk ki egy sérült katonát, aki végül a kórház műtőjében halt meg. A tragédiák feldolgozása soha nem könnyű, de meg kell tanulni kezelni az érzéseinket, és még a legnehezebb helyzetekből is tanulhatunk – mondja dr. Fazekas László.

Civileket is képeznek

– A központ egyik fontos feladata a képzés: 2010 óta több mint 1100 hallgatót fogadtak kurzusaikon a világ több mint 50 országából, az intézmény kézzelfogható módon, magas színvonalon járul hozzá a Magyar Honvédség egészségügyi kiképzési rendszeréhez. De nem csak a honvédség hasznosítja a tudásukat. – Bár szerencsére a térségünkben nem dúlnak háborúk, a terrorizmus civileket is érint, és a robbantások gyakran olyan sebesüléseket okoznak, mint amilyenekkel a harctereken találkozunk.

Ezért tartom lényegesnek a tapasztalataink átadását a civil egészségügyben dolgozóknak, lényeges, hogy növelni tudják az egészségügyi reagáló képességet. Erre főként katasztrófahelyzetekben, tömeges baleseteknél és terrorcselekményeknél van szükség – nem véletlen, hogy például a párizsi merényletsorozat kezelésébe katonai egészségügyi szakembereket is bevontak. Ennek érdekében a kurzusainkra mentősök is járnak, de több orvostudományi egyetemmel is szoros kapcsolatokat ápolunk – meséli az orvos ezredes, akinek a központ igazgatójaként az a feladata, hogy megszabja a stratégiát, összehangolja a részt vevő nemzetek érdekeit. Mint mondja, ez utóbbi nem egyszerű, mert minden állam a saját álláspontját védi, ám túl éles különbségek nincsenek, hiszen a céljuk közös: együttműködni annak érdekében, hogy katonáik ellátása biztosított legyen.

Elhivatottságot tapasztal

– Kilenc nemzet katonáival, hadi tengerészeivel és repülőerőivel dolgozom együtt, hadgyakorlatot vezetek, katonai vezetőként pedig határozottnak kell lennem, hiszen a végső döntés az enyém. A fő irányokat én határozom meg, és ez nem csak óriási lehetőség, de nagyon komoly felelősség is.

Orvosként szigorú protokoll szerint kell dolgoznom, a visszacsatolás pedig közvetlen és azonnali. Katonaként viszont nem derül ki rögtön, hogy az általam kijelölt irányvonalak helyesek-e. A tapasztalataim jók, hiszen minden részről elhivatottságot tapasztalok, a budapesti pedig az egyik legjelentősebb központ. Ez sok utazással jár – legutóbb például a NATO egyik stratégiai főparancsnokával találkoztam –, de kiváló csapat áll mögöttem. Érdekes emberekkel dolgozhatok, különleges helyzetekben kell döntenem, de nagyon élvezem a munkámat – mondja dr. Fazekas László, hozzátéve: jól döntött, amikor gyerekként ezt az utat választotta.

Bővülés előtt állnak

A Katona-egészségügyi Kiválósági Központ működését kilenc tagállam segíti, Belgium, Csehország, Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország, Románia és Magyarország mellé pedig hamarosan Szlovákia és az Amerikai Egyesült Államok is csatlakozni fog.

A katonaorvoslás terén a központ felelős a NATO parancsnoki szintű támogatásáért.

