Terem–Tiszadob 4–2 (2–1)

Terem, 100 néző, v.: Király A.

Terem: Sarkadi Zs. – Fábián P. Schvarczkopf, Obis, Csiki L. (Baráth J.), Condor, Moldovan, Marincas, Gaginas, Tanka L., Szász R. (Podina I.). Játékos-edző: Fábián Péter.

Tiszadob: Kolcsár Sz. – Kiss A., Pirk Z., Tálas A., Mata T., Tóth R., Jónás V., Kiss Cs., Kiss N., Fazekas K. (Jancsó L.), Jónás T. (Kiss J.). Játékos-edző: Jancsó László.

Gól: Gaginas 2 (egyet 11-esből), Obis, Baráth J., illetve Kiss J. 2. Ifi: 12–0.

Fábián Péter: – Könnyebb mérkőzésnek gondoltam a mait, de saját magunknak megnehezítettük. Az akarat legalább megvolt. Képíró Dánielnek ajánljuk a ezt győzelmet születésnapja alkalmából.

Jancsó László: – Egy ilyen fontos mérkőzésen nem lehet ekkora egyéni hibákat elkövetni. Meg kell tanulnunk kilencven percig összpontosítani, és nem húsz perc késéssel kezdeni a meccsünket.

Geszteréd–Kemecse 0–3 (0–2)

Geszteréd, 80 néző, v.: Máté I.

Geszteréd: Papp R. – Szilágyi Z., Seres M. (Kiss L.), Bodnár G. (Jávor N.), Gilányi M., Ugari Cs., Horváth L., Erdélyi J., Vass G., Géczi P., Vass D. Játékos-edző: Géczi Péter.

Kemecse: Bárány T. (Soós G.) – Márton P., Pap M., Brondics P., Kóka K. (Sándor L.), Hornyák M., Balázsi P. (Kovács I.), Csatári Á. (Karkusz A.), Szabolcsi M., Hokk B., Babják Cs. Edző: Borza László.

Gól: Pap M., Balázsi P., Kovács I. Ifi: 0–5.

Géczi Péter: – Úgy érzem, a tisztes helytállás megvolt. Gratulálok a vendégeknek, sok sikert nekik!

Borza László: – Behúztuk a kötelező három pontot, amit ilyen pályán nem egyszerű teljesíteni. Gratulálok csapatomnak!

Encsencs–Újfehértó 0–4 (0–4)

Encsencs, 100 néző, v.: Veres J.

Encsencs: Sivadó R. – Horánszki L., Lengyel L. (Budai J.), Franku Sz., Varjasi K., Küzmös R. (Kóródi T.), Szilágyi Z. (Habinyák M.), Biró L. (Illés G.), Konyha Cs. (Tallódi L.), Bíró Zs., Kónya M. Edző: Szedlár János.

Újfehértó: Lippa J. – Bárány L., Karaffa I., Szilágyi Á. (Zámbó D.), Petics Gy. (Tímár G.), Osikóczki I. (Piskóti R.), Kántor T. (Pallai B.), Dénes K., Szigeti V. (Tóth Sz.), Pallai G., Potyók J. Játékos-edző: Kiss Tamás.

Gól: Kántor T. 3 (egyet 11-esből), Horánszki L. (öngól). Kiállítva: Lippa J. (19. perc). Ifi: 1–12.

Szedlár János: – Jobb volt ma az Újfehértó, megérdemelten nyert. Támadójátékunk nagyon visszaesett, rúgott gólok nélkül nem lehet pontokat szerezni.

Kiss Tamás: – Tíz emberrel is ellenfelünk fölé tudtunk nőni. Minden poszton klasszisteljesítményt nyújtottunk. Büszkeséggel tölt el, hogy ennek a csapatnak lehetek az edzője.

Nyíribrony–Ramocsaháza 3–1 (1–1)

Nyíribrony, 250 néző, v.: Piskóczi Zs.

Nyíribrony: Jenei N. (Nagy A.) – Kriston R., Király T. (Ujfalusy G.), Szabó B., Bálint G., Lakatos P., Imre L. (Bagoly I.), Marincsák R., Kantár J. (Sándor R.), Galamb P. (Badarász G.), Juhász M. Edző: Marincsák Viktor.

Ramocsaháza: Nagy G. – Szabó D., Soós D. (Tóth A.), Farkas I. (Mészáros J.), Zsiros L. (Csökmei I.), Szegedi Z., Balogh Zs., Hajdu G. (Jóni I.), Fodor Cs., Lakatos M., Ladányi S. Megbízott játékos-edző: Szabó Dávid.

Gól: Galamb P. 2, Kantár J., illetve Szabó D. Ifi: 3–0.

Marincsák Viktor: – Köszönöm szépen a csapatnak a születésnapi ajándékot. Az eredmény alakulhatott volna máshogy is, gondolok itt arra, hogy lehetett volna hét vagy nyolc egy is. Gratulálok az ifik győzelméhez is. Kellemes Húsvétot kívánok mindenkinek!

Szabó Dávid megbízott játékos edző: – Akaratgyenge játék, még nem nőttünk fel az ilyen rangadókhoz. Gratulálok az Ibronynak!

Kállósemjén–Levelek 2–2 (1–1)

Kállósemjén, 200 néző, v.: Maleskovits.

Kállósemjén: Árpád J. – Mészáros Á., Marozsán Zs., Kóth Á., Hamza T. (Hornyák Gy.), Mocsár Cs., Nistor E., Docsa I., Leka A., Csonka Gy. (Farkas L.), Nistor R. (Mészáros T.). Edző: Lipcsei János.

Levelek: Kasza Á. – Sitku D. (Mocsár V.), Berta M., Murguly Cs., Ruff L., Pásztor J., Pekk T., Hajdu G., Vass I. (Papp G.), Bukta M. (Busák L.), Nagy T. (Gebri Gy.). Edző: id. Majláth Sándor.

Gól: Mészáros Á., Leka A., illetve Berta M., Gebri Gy. Ifi: 1–4.

Lipcsei János: – Nagyon küzdelmes mérkőzésen jó ellenféllel szemben null egyről fordítottunk, a végén pedig nem koncentráltunk eléggé, és egy hulló labdát az ellenfél könyörtelenül kihasznált.

Id. Majláth Sándor: – A mai mérkőzésen elsősorban a talajjal kellett megküzdeni, ami nagy nehezen sikerült. A fiúk mindent megtettek a győzelemért, sajnos, egy teljesen szabályos gólunkat nem adták meg. Gratulálok a fiúknak, sok sikert a Kállósemjénnek továbbiakban!

Nyírlugos–Kótaj 3–2 (1–1)

Nyírlugos, 150 néző, v.: Bíró Cs. Nyírlugos: Tóth N. – Illés G., Sinka L., Illés Á., Horváth J., Holló Zs., Balogh L. (Bíró F.), Horváth J., Fézer G., Vasvári S., Sinka M. (Dankó Cs.). Edző: Kavalecz Béla.

Kótaj: Kállai P. – Die A., Hangácsi T., Fekete B., Kóder L., Guszti L., Kovács P., Ferenczi F. (Kléninger L.), Markovics D., Rácz R. (Gurcsák A.), Fekete Á. (Effoua A.). Edző: Seregi Mihály.

Gól: Horváth J. 2, Sinka M., illetve Markovics D., Ferenczi F. Ifi: 3–0.

Kavalecz Béla: – Jó iramú mérkőzésen mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei a gólszerzésre. A csatár vészkapusunk jól állta a sarat, védett mindent. Gratulálok minden egyes játékosomnak és külön gratulálok az ifinek a győzelemhez.

Seregi Mihály: – A Nyírlugos nem játéktudásban vert meg bennünket, hanem akaraterőben. Ehhez gratulálok a hazai csapatnak. A játékvezető tevékenysége mellet nem tudok elmenni szó nélkül, ez gyenge volt, mint Banglades. A közeljövőt pedig át kell értékelnem.

Gávavencsellő–Nagykálló 0–3 (0–2)

Gávavencsellő, 70 néző, v.: Oláh Z.

Gávavencsellő: Farkas L. – Hengsperger A., Tolnai T., Karasz L., Mogyorósi F. (Pásztor Zs.), Biró Cs., Kőpájer J. (Gulyás I.), Bodnár S., Balogh R., Dócs N., Winkler A. (Kovács T.). Játékos-edző: Marcsek Zoltán.

Nagykálló: Pekk J. – Erdei S., Módis D. (Matejkó G.), Málik J., Göncz B., Zakor J. (Bencs Á.), Fodor T., Bodai K. (Mészáros M.), Szenes I., Ponczók T. (Cipf D.), Koskovits Gy. Edző: Koskovits György.

Gól: Bodai K., Módis D., Erdei S. Ifi: 1–3.

Marcsek Zoltán: – A mai napon nagyon sok hibával játszottunk. Teljesen megérdemelt vendégsiker született.

Koskovits György: – Az ünnepnek megfelelő játékkal rukkolt elő a csapat, ami szerencsére eredményességgel is párosult. Úgy érzem, magabiztos győzelmet arattunk a sportszerű ellenfél otthonában.

Rohod–Apagy 1–2 (0–2)

Rohod, 150 néző, v.: Sípos L.

Rohod: Tóka K. – Kósa D., Dobronyi G., Kósa S., Nagy I., Kézi B. (Obsitos S.), Dobronyi J., Baráti G., Ladányi D., Tóth F., Tóth A. (Dobronyi R.). Edző: Papp Zsolt.

Apagy: Polgári L. – Marcsek T., Márton I., Orosz G. (Varga Z.), Lakatos J. (Szalka N.), Németh A., Svelta Z., Hegedűs L., Marics T. (Kozák R.), Hegedűs D. (Csekk A.), Árpási D. Játékos-edző: Németh Attila.

Gól: Tóth F., illetve Hegedűs D., Lakatos J. Ifi: 0–0.

Papp Zsolt: – Sajnálom a csapatom, mert nagyon jól játszott, viszont ziccereinket nem tudtuk értékesíteni, miközben az Apagy két pontrúgásból két gólt szerzett. Gratulálok, illetve további sok sikert kívánok az Apagynak.

Németh Attila: – A tavasz leggyengébb játékával tudtunk nyerni, ma csak a három pontnak örülhetünk. Sok sikert a hazaiaknak a továbbiakban.

A bajnokság állása:

1. Kótaj 22 16 3 3 108–19 51

2. Újfehértó 22 16 2 4 98–36 50

3. Kemecse 22 15 3 4 80–30 48

4. Nagykálló 22 12 8 2 44–31 44

5. Levelek 22 12 5 5 56–26 41

6. Kállósemjén 22 11 4 7 62–38 37

7. Apagy 22 11 4 7 60–38 37

8. Nyíribrony 22 11 2 9 43–50 35

9. Nyírlugos 22 10 2 10 46–40 32

10. Gávavencsellő 22 9 4 9 48–47 31

11. Encsencs 22 8 2 12 58–53 26

12. Geszteréd 21 7 2 12 44–75 23

13. Terem 22 6 – 16 33–100 18

14. Rohod 21 4 3 14 41–68 15

15. Ramocsaháza 22 2 3 17 28–105 9

16. Tiszadob 22 1 1 20 23–116 4

