Még mindig van tennivaló a kertben

– Ha a szamócát most ültetjük el, jövőre már szüretelhetjük is a termést. Válasszunk erős, betegségtől mentes palántákat, melyeket lehetőleg földlabdával együtt ültessünk el. A már meglévő, de túlszaporodott vagy 3–4 éves szamócaültetvények szétültetésére is szakítsunk időt. A növény szereti a napfényt, de félárnyékos helyen is kielégítő termést hoz. A gyümölcsbokrok ritkításának is eljött az ideje, éppen ezért a ribiszke-, egres- és köszmétebokrokat ritkítsuk meg. Ha lehetséges, a levegő és a fény érjen el minden ágat, fontos, hogy ne árnyékolják egymást. A málna- és a szedervesszőket a föld felett közvetlenül vágjuk le, tövenként a legerősebb hajtásból hagyjunk meg 5–6 darabot. A támrendszert ilyenkor célszerű megújítani. A metszés során keletkezett növényi hulladékot ne hagyjuk a bokrok alatt, mert ezekben általában találhatók kórokozók és kártevők – sorolja Sallai Pál.

Feladatok a zöldségeskertben

– A káposztaféléket, a répát, a céklát és a téli retket, hogy bőséges termést adjanak, bátran öntözzük meg néhány hetente, 0,2 százalékos folyékony tápoldattal pedig lehetőleg trágyázzunk is. A trágya legyen nitrogénban és káliumban gazdag. A tökféléken növényenként legfeljebb három termést hagyjunk, a felesleges terméseket távolítsuk el, hogy szép nagy tökök fejlődhessenek. A paradicsomon, paprikán, burgonyán tapasztalt, betegségeknek tűnő foltok észlelésekor azonnal vágjuk le a fertőzött leveleket, hajtásokat, hogy ne terjedhessen tovább kórokozó. Legjobb, ha a beteg növényi részeket elégetjük – javasolja a nyíregyházi Vasutas Kertbarát Kör elnöke .

KM-TG

Szaporítsuk tőosztással

A bors- és fodormentát, valamint citromfüvet tőosztással szaporíthatjuk. A növényeket ássuk ki, majd a rizómaszerű gyökérsarjakat, vagy más néven sztólokat válasszuk el egymástól egy metszőolló vagy kerti kés segítségével. A szétválasztott növények ne legyenek túl kicsik, tartalmazzanak legalább három hajtást.

Mindhárom növény a humuszban gazdag, nedves talajt és a félárnyékos területeket kedveli. Az ültetés után bőségesen locsoljuk be a fűszernövényeket.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA