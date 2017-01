Megbánták tettüket, kifizetik a kárt a nyíregyházi villamos megrongálói

A rendőrség nyomozást rendelt el, és közzétette a térfigyelő kamerák felvételét – ennek hatására a két elkövető önként jelentkezett a rendőrségen és beismerő vallomást tettek. A 19 éves egyetemisták elmondták, hogy a városban szórakoztak, szeszesitalt is fogyasztottak. Amikor a kollégiumba tartottak, meglátták a villamost, és tényleges ok nélkül megrongálták. Cselekményüket megbánták, és vállalták, hogy a kárt megtérítik, ehhez pedig a villamos tulajdonosa, egy nyíregyházi kft. képviselője is hozzájárult. A két fiatalember rongálás és garázdaság vétségét követte el, amiért akár közel három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható lenne. Figyelemmel a gyanúsítottak büntetlen előéletére, beismerő vallomására, megbánó magatartására, illetve arra, hogy vállalták a kár megtérítését, az ügyész az eljárást öt hónapra felfüggesztette, és az ügyet közvetítői eljárásra utalta. Ez azt jelenti, hogy ez alatt a gyanúsítottak a közvetítő előtt megegyezhetnek a sértettel a kár megtérítéséről, és ha valóban megtérítik, az ügyész megszünteti az eljárást. Ha viszont nem tudnak megállapodni, az ügyész vádat emel ellenük – tájékoztatta portálunkat dr. Szilágyi László sajtószóvivő.

Nyíregyháza – A helyiek nosztalgiával, a turisták érdeklődéssel pillantanak a Hősök terén álló 106 éves járműre, amely a megyeszékhely villamosközlekedésének állít emléket. Időről időre akad ­azonban olyan is, aki nem becsüli meg a muzeális gépet, rajta éli ki romboló hajlamát – annak ellenére, hogy a villamost térfigyelő kamera is felügyeli.

Nyíregyháza – Szegény villamost csak nem hagyják békén. A rendőrség az elkövetők azonosításához az állampolgárok segítségét kéri.

