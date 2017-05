Megdőlt az eddigi rekord

Az egyik szemük sír, a másik pedig nevet a tiszateleki székhelyű Tiszamenti Vadásztársaság tagjainak. Szomorúságuk oka, hogy a 2017-es év nem jól kezdődött, hiszen a tiszai jeges ár nagy pusztítást végzett a területükön található vadállományban. A jégár elvonulása után sok őzet és nyulat találtak elpusztulva a tiszai ártérben.Érmes minősítések

Az örömet pedig az jelenti a számukra, hogy jól sikerült eddig az idei őzbakvadászat. Igaz, ehhez az is kellett, hogy fontosnak tartották a vadak téli takarmányozását, etetését, a sózók kialakítását a területükön, amely Tiszatelek, Újdombrád, Dombrád közigazgatási területeit foglalja magában. Több hónapon keresztül figyelték, hogy hol foglalják el territóriumukat a kapitális őzbakok, s mindennek meg is lett az eredménye: a két hivatásos vadász, Tajdi László és Király Attila, valamint a vadászmester, Gégény Géza Zsolt vadásztatásának eredményeképpen a mostani vadászszezonban 40 darab őzbak került eddig terítékre.

– A legtöbb vadat szlovák és spanyol vendégvadászok ejtették el. A trófeákból harmincegy vett részt eddig a hivatalos trófeabírálaton, ennek eredményeképpen 11 (4 arany, 2 ezüst és 5 bronz) kapott érmes minősítést – tájékoztatta lapunkat Gégény Géza Zsolt vadászmester.

– A legnagyobb súlyú őzbaktrófea, amelyet eddig a mi területünkön elejtettek, 609 grammos volt, ezt most sikerült jelentősen túlszárnyalni, hiszen most 612 és 690 grammos aganccsal is büszkélkedhetünk.

Fácánokat is nevelnek

– A vadásztársaságunk egyébként 1994-ben alakult, 1997-től lett vadászterülettel rendelkező vadásztársaság. 1997-ben 3300 hektár volt a vadászható vadászterület, 2007-ben a területnagyság 6700 hektárra növekedett, napjainkban pedig 7600 hektár nagyságú területen folytatunk vadgazdálkodást.

– Az apróvadak közül mezei nyúl, fácán, fogoly, míg a nagyvadak közül őz és vaddisznó található nálunk. A vadásztársaságunk 1998-tól elkezdte a fácánok nevelését, amelyet mind a mai napig folytat. Évente 3500 naposcsibét vásárolunk, a madarakat előnevelt állapotban helyezzük ki a vadászterületre. A nevelt fácánt hazai és külföldi vendégvadászok, valamint a vadásztársaink hozzák terítékre. A szabadon engedett nevelt fácánokat 70–80 százalékban sikerül visszavadásznunk.

– A vadászati szezonban 4 nyúlvadászatot szoktunk még tervezni, valamint október 1-jétől február 28-áig minden szombaton fácánkakas-vadászat is vár a tagságra – tette hozzá a vadászmester.

KM-MML

VISSZA A KEZDŐOLDALRA