Megfizethető ingatlanok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Barátságos árak a megyében

Az országot két részre szakíthatjuk: egyik része Budapest, ingatlanpiaca szárnyal, folyamatos a kínálat és árnövekedés. A beruházások, a már 45 ezer családnak 115 milliárd forinttal segítő CSOK, és az 5 %-os áfa kulcs egyelőre elegendő tolóerőt biztosít ahhoz, hogy az ingatlanpiaci árakat tovább emeljék fővárosunkban, ezáltal emelve az országos átlagot is.

Az ország többi részének ingatlanpiaca ettől a budapesti szinttől jóval elmaradva bővül, népesebb településeken erőteljesebb, kisebb helyeken pedig visszafogottabban. Megyei bontásban vizsgálódva, a legdrágább házakat Győr-Moson-Sopron megyében, legolcsóbbakat Nógrád megyében találjuk. Valahol köztük helyezkedik el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, mely a lassan 300 ezres négyzetméterárat elérő országos átlag alatt van több mint 120 ezer forintos különbséggel.

A megyében található települések lakóingatlanjai széles árkínálattal rendelkeznek: átlagosan 50-140 ezer forintot (Nyíregyházát leszámítva) kérnek egy-egy négyzetméterért. Ibrányt tavaly stagnálás jellemezte, míg idén 65-76 ezer forintos átlag négyzetméterárak között ingadoztak az árak. Kisvárdán 2016 májusához képest mérsékeltebb, 74 ezer forintos átlag m2 ár volt jellemző most májusban, legtöbbet spórolni decemberben lehetett házvásárlás során. Mátészalkán az ingatlanpiaci nyugalmat a májusban bekövetkező 9,6 %-os ármegugrás szakította félbe – 137 ezer Ft/m2 átlagárat meghaladva. Az utóbbi egy évben pár ezer forintos hullámzás jellemezte a Nagykállón eladásra kínált házakat: 102-113 ezer forint között mozgott átlagban egy négyzetméternyi családi ház ára.

Ahogy jött a jobb időjárás, úgy indult be az árak emelkedése is Nyírbátoron, márciusról áprilisra átlagosan 8000 Ft-tal nőve. Tiszavasvárin úgy tűnik szezonálisak a változások, nyáron csökkennek, ősszel pedig megemelkednek az árak. Idén is hasonló lesz a folyamat, a 2017 májusi statisztikák már a nyári árcsökkenést jelzik. Az újfehértói árak mérsékelt emelkedést mutattak, amely egyelőre megállni látszik. A 2016-os adatokat vizsgálva, még akár egy árcsökkenés is valószínűsíthető az elkövetkezendő hónapokban.

Az év városa: Nyíregyháza

A Szabolcs-Szatmár-beregi „főváros” – mely idén elnyerte az év városa díjat – statisztikái alapján a középmezőnybe sorolódik a megyeszékhelyek árfekvését tekintve. Drágábban juthatunk új otthonunkhoz például Szegeden, Győrben, vagy Debrecenben, olcsóbban pedig Salgótarjánban, illetve Kaposváron. A nyíregyházi eladó családi házak nyújthatják a legkedvezőbb megoldást számunkra – 185.325 Ft-os átlag négyzetméterárral – amely még 1,25 %-kal az országos átlag alatt van.

Ugyanakkor, ha lakásba szeretnénk költözni szélesebbre kell tárnunk a pénztárcánkat, a panel- és téglalakások 2016 óta tartó négyzetméterár emelkedése egyelőre megállíthatatlannak bizonyul. Jelenleg egy panellakás átlagos négyzetméterára 200, míg a téglalakásoké 237 ezer forint körül mozog Nyíregyházán.

Mit hozhat a jövő?

Az árak közeledni fognak a 2008-as válság előtti állapothoz, vagyis emelkedés várható. Az előrejelzésünk alapján viszont Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csak is enyhe drágulás várható, az itt található ingatlanok továbbra is az ország egyik legmegfizethetőbbjei lesznek.

