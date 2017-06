Meggyre fel, magyarok!

© Illusztráció: Pixabay

Bevallom, az én szívem csücske a szilva. Ám ha meggyről esik szó, akkor is büszkén húzom ki magam, méghozzá több okból is. Az egyik, hogy hazánk az EU-ban a lengyelek után a második legnagyobb meggytermesztő, s ezen belül megyénkben terem a legtöbb ebből a rendkívül egészséges, bíborszín csonthéjasból. Abból a gyümölcsből, amelynek fajtái közül például az Újfehértói fürtös a nyíregyházi Pethő professzor áldásos nemesítői munkásságának is köszönhetően immár közkedvelt világfajta a tengerentúlon is. Galambos Béla jegyzete.