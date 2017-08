Megható videó: Az anya egy másik férfiban hallgatja dobogni elhunyt fia szívét

Az anya kívánsága az volt, hogy had hallgassa meg, hogyan dobog a fia szíve – így sztetoszkópot is vitt a találkozóra. Ám arra nem is volt szükség: a férfi, aki az elhunyt fiúnak köszönheti az életét, átölelte. és a mellkasára húzta az anyát, aki ekkor már nem tudta visszatartani a könnyeit.

– Megtalálni Christ és újra hallani Rikki szívét csodálatos volt, és azt tudni, hogy valami jó történt. Zokogtam. Olyan különleges volt. Olyan volt, mintha megöleltem volna Rikkit, valami olyasmi, amit reméltem, egyszer megtörténik, de nem tudtam, hogy meg is fog – mondta az anya.

Forrás: borsonline.hu

