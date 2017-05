Megint döntetlenre áll a diszkoszvetők különmeccse

Speciális műfaj a magyar egyetemi- és főiskolai bajnokság, hiszen az azon résztvevők a felsőoktatási intézményük színeit képviselik, de nem feledkezhetünk meg azon nyíregyházi sportolókról sem, akik nem a Nyíregyházi Egyetem (NYE) színeiben álltak rajthoz a miskolci megmozduláson.

Ketten vannak ilyenek, akik ráadásul bajnoki címet szereztek: a Debreceni Egyetemen tanuló Bakosi Péter és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diákja, Kerekes Dóra. A magasugró Bakosi Péter térdsérüléséből még nem gyógyult fel teljesen, most versenyzett először a szabadtéri szezonban, és végül 210 centit teljesített. A terv az, hogy folyamatosan felépítve magát az augusztusi universiadéra kerüljön csúcsformába. A szintén a Nyíregyházi Sportcentrumot erősítő Kerekes Dóra a diszkoszvetést nyerte meg, miután megküzdött nagy riválisával, Váradi Krisztinával. Dóra idei legjobbját érte el, megközelítette az 53 méter feletti egyéni rekordját, és 3–3-ra alakította a Váradival szembeni idei különmeccsét.

A többi bajnoki címet és helyezést olyan versenyzők szerezték, akik a Sportcentrum igazolt versenyzői és még az NYE-re is járnak. Az egész tavasszal jó formában versenyző Pál Robin nyerte a távolugrást, Szikszai Róbert diszkoszban megint hatvan, sőt 61 méter felett vetett, és még a súlylökést is megnyerte – pedig nem is volt teljesen egészséges. Mindkét versenyszámban felállhatott a dobogóra klub- és iskolatársa, Káplár János is, aki szintén leküzdötte a vírusokat is.

A futók aranyérmeiről Osváth Krisztina gondoskodott, ő 400 és 800 méteren is a leggyorsabbnak bizonyult, Zajácz Petra pedig a hármasugrást nyerte meg. Sérüléséből felépülve lerakta a névjegyét a Miskolcról igazolt Tucsa Veronika, aki bronzéremmel mutatkozott be nyíregyházi színekben, kalapácsvetésben pedig Nyéki Polett lett második.

A nem főiskolások vagy egyetemisták számára rendezett meghívásos versenyben Kerekes László súlylökésben győzött, így mindennel együtt kilenc aranyéremmel gazdagodtak a nyíregyházi sportolók.

Egyetemi-főiskolai bajnokság és nyílt versenyszámok

A Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak és/vagy a Nyíregyházi Sportcentrum igazolt versenyzőinek eredményei

Férfiak

Magasugrás: 1. Bakosi Péter 210.

Távolugrás: 1. Pál Robin 734.

Súlylökés: 1. Szikszai Róbert 15.04, 2. Káplár János 14.74.

Diszkoszvetés: 1. Szikszai Róbert 61.54, 3. Káplár János 56.71.

Nők

400 m: 1. Osváth Krisztina 56.23.

800 m: 1. Osváth Krisztina 2:16.20.

Hármasugrás: 1. Zajácz Petra 11.96.

Súlylökés: 3. Tucsa Veronika 12.23.

Diszkoszvetés: 1. Kerekes Dóra 52.66.

Kalapácsvetés: 2. Nyéki Polett 43.04.

Nyílt versenyszám

Súlylökés: 1. Kerekes László 16.63.

