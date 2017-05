Megkapták a megérdemelt tapsukat

Azért szombaton kiderült, hogy a jegenyefák Mosonmagyaróváron sem nőnek az égig, ahogy a mosoni Duna sem feneketlen. A nyugati határszéliek erejéből újabb hihetetlen bravúrra már nem futotta, 25–17-re kikaptak hazai pályán Dunaújvárostól, és abban a pillanatban, hogy vége lett annak a meccsnek, biztossá vált a Kisvárda Master Good SE és vasárnap délutáni ellenfele, a Budaörs bennmaradása is.

Így aztán a kezdés előtt jó szívvel búcsúztathatták el ünnepélyes körülmények között, ajándékkal búcsúztatták el kilenc távozó játékosukat, azaz Júlia Kucherovát (a feljutó Kecskeméthez távozik), Hanna Ytterenget, Héjjas Tímeát, Madalina Puscast, Lévai Zsófiát, Krisztina Liscsevicset, Tóth Gabriellát (Érdre tart), Marija Gedroitot és a Scholtz Andreát. A Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Leleszi Tibor kisvárdai polgármester által átadott ajándékokból jutott a budaörsiek szabolcsi kötődésű játékosának, Hornyák Ágnesnek is.

A korábbi válogatott klasszis köszönte szépen a figyelmességet, és elkezdte termelni a gólokat, találataival érte utol a Budaörs a jól kezdő hazaiakat. A szünetig többször is egyenlítettek a látogatók, sőt, az igen aktív jobbszélső, Juhos Kata révén a vezetést is átvették, aztán Zsigmond Vivien második góljával kettővel is vezettek, ezt a különbséget felezte meg a szünetre Orbán Adrienn második ejtésgólja.

A második félidőben mindkét oldalon jöttek az addig kevesebbet játszók, és amikor három góllal lépett meg a Budaörs, akkor jöttek Dudás Georgina és Ivana Mihovics góljai – zsinórban négy. A végén Samira Rochában maradt még erő a gólszerzésre, és érett a döntetlent, mert a budaörsiek rendre kiegyenlítették a hazai előnyt. Másfél perccel a vége előtt alakult ki a 26–26-os győzelem, fél perccel a vége előtt a Várdának volt esélye a győztes gólra, de eladták a hazaiak a labdát. Hét másodperccel a vége előtt időt kért a Budaörs, de már a vendégek sem találtak be a kapuba.

A közönség értékelte a várdai erőfeszítéseket, a taps elsősorban a remek tavaszi ahazai szereplésnek, és a búcsúzóknak szólt.

Kisvárda Master Good SE–Budaörs Handball 26–26 (14–15)

Kisvárda, 1100 néző, v.: Herczeg, Südi.

Kisvárda: Dzsukeva – Orbán A. 3, Umanec, Liscsevics 5, Szabó V. 2, Tóth G., Rocha 5. Csere: Puscas (kapus), Yttereng, Dmitrovics 5/3, Kucherova 1, Tarjányi, Dudás G. 3, Mihovics 2, Héjjas, Lévai. Edző: Dévényi János.

Budaörs: Györkös – Juhos 7/3, Horváth B., Hornyák Á. 4, Hatala 3, Pálos-Bognár 3, Ivanics 1. Csere: Schneck (kapus), Zsigmond V. 3, Kovács A., Ertl 3, Szabadfi 1, Oláh K. 1, Karalyos, Horváth B. Edző: Mihály Attila.

Az eredmény alakulása, 7. perc: 5–3, 14.: 7–7, 20.: 10–10, 26.: 13–12, 45.: 18–21, 49.: 22–21, 57.: 26–25.

Kiállítások: 8, illetve 0 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 3/3.

Mesterszemmel

Dévényi János: – Elég álmos mérkőzésen megérdemelt pontosztozkodás született. Gyenge színvonalon játszott mindkét csapat, ami annak is betudható, hogy a tegnapi eredmény tükrében megnyugodva léphettünk pályára.

Mihály Attila: – Örülök annak, hogy az egész évet becsülettel végigdolgozták a játékosaim, és ez a mai egy pont valamint a tizenegyedik hely méltó jutalma az egész éves teljesítményünknek.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA