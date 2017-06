Megkapták meghívójukat a válogatottba

Kijelölték a pénteki U18-as (ifjúsági) magyar-cseh-szlovén-szlovák válogatott csapatviadalon és a jövő heti felnőtt csapat Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatottak összeállítását.

A négy ország viadalát Miskolcon rendezik, ahol a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői közül Téglási Ákos 100 méteren és a svédváltóban (100-200-300-400) kap lehetőséget. A stafétában ő futja a 100 métert, majd őt követi 200 méteren klubtársa, Béni Gergő. A lányoknál az NYSC versenyzői közül hármasugrásban Balogh Csenge, diszkoszvetésben pedig Zsiga Kinga lesz tagja a válogatottnak, míg a váltóban a 300 métert Botos Boglárka futja.

A felnőttek a csapat Eb második második ligájában szerepelnek majd az izraeli Tel-Avivban. Sztárjaink közül erősíti a magyar csapatot Baji Balázs, Kővágó Zoltán és Márton Anita is, az olimpiai bajnok Pars Krisztián ellenben a világbajnoki felkészülésére koncentrál. Két nyíregyházi versenyző került be az utazó keretbe: férfi magasugrásban Bakosi Péter az indulónk, a 4×400 méteres váltóban pedig Osváth Krisztina is helyet kapott.

