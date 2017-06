Megkérdeztük: Hogyan védekezik a kánikula ellen?

A gyermekeimmel igyekszünk sokat a vízparton tartózkodni, ami nem is olyan nehéz dolog, hiszen a Balaton közelében lakunk. A közös fagyizás is segít enyhíteni a hőérzetünket. Van egy kutyám, ő is megsínyli a forróságot. – Szilágyi Éva, Lepsény.

Ilyen melegben, amit egyébként személy szerint nem nagyon szeretek, sok folyadékot iszom. Nem a cukros löttyökre kell gondolni, hanem a vízre, s én az ásványvíz helyett is inkább a csapvízre szavazok, kiváló szomjoltó az is. – Lakatos Márton, Mátészalka. Az átlagosnál több folyadékot iszok. Szeretek strandolni, de minden alkalommal vigyázok a meglehetősen nap­érzékeny bőrömre. Sosem feledkezem meg a naptejről, nehogy véletlenül leégjek, mert az nagyon kellemetlen tud lenni. – Banka Ivett, Budapest. Én is odafigyelek az ilyen rekkenő hőségben a megfelelő folyadékpótlásra, ahogy a bőröm védelme sem utolsó szempont. Eléggé hóka vagyok, ezért mindig bekenem magam napozás vagy strandolás előtt. Alig várom a balatoni nyaralást. – Sebők András, Bátorliget.