Mennyire tartja vonzónak a szerdán kezdődő Sziget Fesztivál kínálatát?

Talián Flóra: A koromnál fogva nem vettem még részt a Sziget Fesztivál forgatagában. Valamikor jó lenne eljutni oda. A mostani fellépők listáját böngészve szívesen meghallgatnám Pinket és Wiz Khalifát.

Dohi Ruben: Az electro zenéket kedvelem, így ha Armin van Buuren és Tiesto szól, az bejön. Határon túliként nehéz eljutni a Sziget Fesztiválra, ám olyan bőséges a kínálata, hogy egyszer biztosan belevetem magamat.

Csordás Gréta: Tudom, hogy egyelőre nincs ott a helyem. De idővel majd szeretnék fesztiválozni a barátaimmal. A mostani felhozatal vonzó, kedvencem például a Dimitri Vegas and Like Mike és a Major Laser is.

