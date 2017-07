Megkérdeztük: Mi a véleménye a kisvasút tervezett újraindításáról?

– Húsz éve lakom a sínek mellett, akkor sem zavart, most pedig kifejezetten örülnék, ha ismét itt járna el. Szerintem nem csak a városlakók, a turisták is szívesen utaznának a kisvasúton – mondta Kornherr Tiborné Szűcs Éva.

A dunaújvárosi Magyar Tiborné szívesen felülne a kisvonatra. – Szép, árnyas erdőn vinne keresztül, úgyhogy ha legközelebb Nyíregyházára látogatok, biztosan kipróbálom.

Nagy Sándor 15 éves kora óta él Budapesten, de Kótajban nőtt fel. – Az itt élő testvéremhez érkeztem látogatóba, remélem, ha újra erre járok, már a kisvasút is üzemel majd.

– Örülnék neki, mert jó családi program lenne kisvonatozni, hangulatos lehet a nyitott kocsikon utazni – jegyezte meg Papp Dorka.

Székhelyi Edit szívesen nosztalgiázik barátai társaságában, és a kisvasúthoz is kötődnek szép emlékeik. – Talán kevesebb lenne az autó ezen a szakaszon, arról nem is beszélve, hogy a fiatalok is részesei lehetnének ennek az élménynek – tette hozzá a nyíregyházi festőművész.

– KM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA