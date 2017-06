Ön hogyan gondoskodik házi kedvencéről a nagy melegben?

Szemán Kinga: A kétéves bulldogom hősiesen viseli a hőséget az emeletes társasházban. Mindig friss, hideg víz van előtte, a kora reggeli és a késő esti órákban sétáltatjuk, és beszereztem neki egy hűtőmatracot is.

Dolezsár Eszter: Az én kutyám a hőségben is sokat futkározik, naponta többször is cserélem, pótolom számára a szomjoltó vizet. Amikor lelocsoljuk a slaggal, kifejezetten örül neki, és egy medencés csobbanásra is rávehető.

Daru Márkó: Ilyen melegben kevesebbet esznek és többet isznak a háziállatok, az én kutyám, Dömper is így tesz. Díjazza, amikor fellocsolom a háza előtti homokot, és nem ellenkezik a bolha- és kullancsirtó nyakörv viselése ellen sem.

