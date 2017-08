Megkérdeztük: Ön hol és mivel tölti az előttünk álló ünnepnapot?

Megyesi Norbert: – Otthon, Dorogon egy családi összejövetelt tartunk, s felköszöntjük az Ilonákat. A szomszédokkal együtt leszünk vagy tizenöten, Vasárnap pedig nem kizárt, hogy elvegyülünk egy ünnepi sokadalomban

Filep Gáborné: – Nyíregyháziak vagyunk, s itthon fogjuk ünnepelni a Szent István-napot. Minden évben kijövünk a Kossuth térre, s egészen a tűzijátékig kitartunk. Talán nekivágunk, s kirándulunk egyet Sátoraljaújhelyen is.

Hanyicska Zsaklin: – Szívesen látogatom az augusztus 20-ai ünnepségeket, voltam már Budapesten és Debrecenben is, de nekem a nyíregyházi a legkedvesebb. Most is ide jövünk a barátaimmal, a tűzijátékot a világért se hagynánk ki.

KM

