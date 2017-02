Megkérdeztük: Ön jár rendszeresen rákszűrésre?

Dorcsák Bernadett családjában is gyakori a daganatos megbetegedés, édesanyja már egy éve küzd a kórral. – Fontos az elővigyázatosság, s bár nincs időm a szűrővizsgálatra, havonta én is tartok önvizsgálatot – nyilatkozta. Székács Zsuzsanna ritka vendég a rendelőkben. – Egészségesnek érzem magam, ennek ellenére úgy vélem, egy rákszűréssel idejében kimutatható a rendellenesség – mondta. Kapitány Szabina az egészséges életmód híve. – Igyekszek vigyázni magamra, nem cigizek, vitaminokat szedek, s olykor sportolok is. Ezenkívül szűrésre is mindig elmegyek – árulta el. Tóth Anasztázia egyelőre csak tervezi a vizsgálatot. – Nem jártam még ehhez hasonló ki­vizsgáláson, de mivel a családomban előfordult már ez a betegség, tisztában vagyok a szűrés fontosságával – tette hozzá. Dócs Adrienn már kapott méhnyakrák elleni védőoltást. – Sajnos, vannak olyan daganattípusok, amelyek a fiatal korosztályra is veszélyesek, ezért a szüleim beadatták a védőoltást – közölte a középiskolás lány.

KM-OR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA