Megkérdeztük: Ön szerint fontos a polgárőrség?

Földije, Lipták József jól ismeri a helyi polgárőröket: – Olyan munkát végzek, ami kívül esik a lakott területen, de ezzel együtt tudom: van visszatartó ereje a munkájuknak.

Bihari Lászlóné a vakáció kezdetén szívesen idézte fel a tanévkezdéskor megszokott látványt: – Szeptemberben a polgárőrök segítenek a gyerekeknek abban, hogy átkeljenek az úton.

A nyírtéti Nagy Gábor tálcán kínálta a válaszát: – Azért is fontos a polgárőrök jelenléte, mert egy településen látják a mozgást, ismerik a helyi szokást, tudják, hogy mi számít furcsa jelenségnek, és időben jeleznek, intézkednek.

Domina Norbert állítja: – Nyíregyházán érezhetően javult a közbiztonság. A rendőrség támaszkodhat a polgárőrségre. Az emberek komfortérzetéhez hozzátartozik, hogy érezzék: vigyáznak rájuk, törődnek velük.

Papp János nem csak papol a jószolgálatról, tesz is érte: – A kertvárosi polgárőrség összetartó a közösség. Ott leszek én is szombaton a repülőtéren, ahol bebizonyítom: van sütnivalóm. Disznóhús lesz a tárcsán. Ez is hozzátartozik a polgárőri léthez.

– KM-LTL –

