Örülsz a visszatérő felmelegedésnek?

Vacsy Natália: Jobban szeretem a meleget a hidegnél, ezért is örülök a javuló időjárásnak. Lehangoló volt ez a májusi hideg. Most viszont a barátokkal is szívesebben vesszük a várost a nyakunkba a hét végén.

Tóth Abigél: Nagyon örülök a felmelegedésnek, így nem kell annyi réteg ruhát magamra húzni. Egyébként fázós vagyok, de a pulóvert és a kabátot már nehezen viselem magamon, inkább élvezném a napsütést.

Fekete Andrea: Alig vártam, hogy süssön a nap, de ahogy elnézem, mintha ismét beborulna. Nagyon szomorú lennék, ha visszatérne a múlt heti hideg, A hétvégén egyébként is elvinném a négy gyermeket kirándulni.

