Számodra miért fontos a véradás?

Egy ismeretlen ember életéért

Bednárik Mónika: – De jó vére van! – mosolygott rám a vérellátó állomás munkatársa, miután meghatározta a vércsoportomat és az Rh-faktoromat, de ezen kívül egyetlen momentumra nem emlékszem az első véradásomból. Arra igen, nem azért akartam 18 éves lenni, hogy felnőtt legyek, hanem adni akartam valamiből 4 decit, amiből nekem van – és újratermelődik –, másnak meg pont erre van szüksége. Túl a második 18-on is megnyugtat a tudat: egy ismeretlen ember életéért fontos az, amit teszek.

Karnyújtásnyira a vadidegentől

Ladányi Tóth Lajos: Kapni jó, de adni még jobb – e bölcsesség minden területen bombabiztos, kivéve a vérmezőn. Mivel senkinek a halántékához nem szegeznek revolvert, a donori lét önkéntes. Elég a békés felajánlás, és karnyújtásnyira kerülünk ahhoz, hogy barátilag segítsünk a vad­idegennek. Ha nem konkrét célszemély miatt vállaljuk a szurit, rejtély, hogy kibe hullik a vérünk. Kifejezetten jóleső érzés volt olvasni az sms-t: „Köszönjük, hogy véradásával hozzájárult egy beteg gyógyulásához! Szép napot! OVSZ”.

Jól jár, aki adja, s az is, aki kapja

László Nikolett: Mentő vitte be a kórházba édesanyámat a napokban. Szerencsére nem neki volt szüksége ellátásra, hanem egy életmentő műtéthez kellett azonnal vért adnia. Nagyon örült, hogy segíthet, s ugyanezt érzem én is, ahányszor csak a karomat nyújtom másokért. Ilyenkor az is jól jár, aki kapja és aki adja, s utóbbinál nem az ingyen virs­likre és italokra gondolok. A véradók vére felhasználás előtt egy szűrővizsgálaton megy keresztül, ami sok mindenre fényt deríthet.

Képeslap jött a kórházból

Mán László: Tizenkilenc évesen a hódmezővásárhelyi laktanyában adtam elsőként a véremet. Nem a hazáért, hanem elsősorban a háromnapos eü-szabiért. Hónapokkal később kaptam egy levelezőlapot a vásárhelyi kórházból, amelyben tudatták: a szülészeten egy anyuka kapott az általam adottból. Ez megfogott, és párszor még az egyetemen (DATE) is ott voltam a többiekkel. Később már ilyen és olyan okok miatt nem éltem a lehetőséggel, ám továbbra is le a kalappal azok előtt, akik így segítik embertársaikat!

Kell a jó véna, s szándék hozzá

Nyéki Zsolt: Huszonöt – de kiszámolja…?! S valóban: nem az a lényeg, hogy hányszor, hanem hogy amíg lehet. Az első néhányban még volt némi számítás: a katonaságnál két nap szabadság, utána a kollégiumban szalámi járt érte… A legszebb köszönetet a gyerekkori barátomtól kaptam, akinek a felesége egyszer a kórházba került, és vérre volt szüksége. A barátom (aki a tű látványától képes elájulni) aznap este mint rendszeres véradónak szorította meg a kezem… Adok, amíg tudok, bárkinek.

Lelkesedés és önzetlenség

Szentpáli Szabolcs: Két évvel ezelőtt a szerkesztőségben szervezett véradáson nyújtottam először a karom. A döntésembe nemcsak a többiek lelkesedése játszott szerepet, hanem a mottó, mely szerint három ember életét menthetem meg ezzel. Az ajándék nápolyiszelet az önzetlenségért adott kedves gesztus, és az sem utolsó szempont, hogy a véradással saját magamnak is jót teszek, mert így felfrissül a vérem. Tudom, hogy egészséges vagyok és legközelebb is segíthetek.

