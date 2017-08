Te bevásároltál már a közelgő iskolakezdéshez?

Zöldi-Tóth Maja: Nem szoktuk elkapkodni, általában az utolsó napokra hagyjuk. Előfordult olyan is, hogy az iskola első napjaiban vettünk meg ezt-azt. Most is biztos kell majd új füzet, füzetborító és ceruza.

Ónodi Zsófi: Ibrányban tanulok, most leszek hetedikes. Van, amit már megvettünk anyával, mint például a füzeteket és tollakat, de biztos lesznek olyan holmik, amiket majd a suli első napjaiban szerzünk be.

Jakab Ádám: Én már középiskolás vagyok, a Westsikbe járok. Még semmit sem vettünk, anya szokta levezényelni iskolakezdéskor a tanszervásárlást. Így lesz ez most is. Az tuti, hogy füzet mindenképpen kell majd.

